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Депутат Петросовета предложил выпустить "зубров пиара" против недовольных граждан

Новости. Политика
14:30, 22 Февраля 2020
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Члены комиссии Петрозаводского городского совета обсудили перспективу создания в структуре мэрии управления общественных связей.

Свежий законопроект будет представлен на очередной сессии городского парламента. В процессе предварительного обсуждения документа депутат горсовета Александр Анишин назвал критически настроенных к власти горожан "бездельниками".

Александр Анишин полностью поддержал идею создания в стенах мэрии нового управления, которое возьмет под контроль информационный фон, влияющий на имидж власти.

Депутат выступил с жесткой критикой горожан, открыто оппонирующих чиновникам в Сети. В частности, парламентария возмутили виртуальные оппоненты главы Карелии Артура Парфенчикова, позволяющие себе битвы в комментариях на губернаторской страничке.

"Вчера буквально смотрел "Вконтакте". Комментируют. Ну Артур Олегович (Парфенчиков) говорит, вот съездили в Беломорск там. Ход строительства этого музея (проверили). И там какое-то, значит, извиняюсь за выражение, говно очередное пишет, что вот "нечего делать больше в Беломорске, осталось только построить музей". И Артур Олегович ему пишет: первое, что плохого, что будет, значит, туристический объект? Второе: что плохого, что 60 человек беломорских людей работают?.. И потом пишет: а у вас какие-то есть предложения по развитию Беломорска? Вот у нас, например, есть к вам предложение – вы что-нибудь тогда развивайте, мы вам гранты дадим. И вот так вот расшибает прямо вот этих всех, которые бездельники пишут", – сказал Анишин.

Подробнее читайте далее.

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Комментарии

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тетка
2020-02-22 16:28:18
Неужели его снисходительным извинением дело закончится? Он должен быть уволен! Или Лесонен тоже восстанавливайте .
Leopol'd
2020-02-22 16:05:09
По идее (прецедент Лесонен) , он обязан быть уволен с любых государственных должностей. Если уж позволяет себе назвать так примерно половину жителей, т. е. всех кто так или иначе против действий властей...
Виктор Собанин
2020-02-22 14:59:38
Облеченным властью всегда было свойственно подавлять неугодных. Почему неадекватных во власти так много, очень много? "Амбиции" - мотив, связанный с тем, что человек сознательно ставит себя выше других и испытывает пренебрежительное отношение к обществу. Такой мотив часто формируется у тех, кто замечает, что слабых можно подавлять для своей выгоды, не встречая при этом адекватного противодействия. В основном такие люди появляется в среде организованной преступности или среди тех, кто облечён значительными властными полномочиями, статусом (очень богат, знаменит и т. п.).
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