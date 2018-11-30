Депутат Петросовета проконсультировал пенсионеров по вопросам ЖКХ

Депутат горсовета Петрозаводска, руководитель Центра общественного контроля НП "ЖКХ контроль" Дмитрий Данильев рассказал слушателям об изменениях в жилищном законодательстве.

Кроме этого, депутат рассказал о поправках, которые вступают в силу с 1 января 2019 года, и о льготах, на которые имеют право пенсионеры, сообщили в Петросовете.

Участники встречи задали депутату интересующие вопросы о деятельности управляющих организаций, выставлении квитанций, тарифах и работе регионального оператора ТКО, переводе жилфонда на природный газ и замене лифтового оборудования в домах Петрозаводска.