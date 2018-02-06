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Новости. Общество
13:16, 06 Февраля 2018

Депутат Петрозаводского горсовета победил в конкурсе "Блокадная книга Ленинграда"

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Пост Александра Анишина о его героическом дедушке понравился читателям больше других.

С 27 по 31 января Республиканский центр патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе впервые провел республиканскую интернет-акцию "Блокадная книга Ленинграда". Участникам было предложено разместить на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" пост с интересным историческим фактом о жизни блокадного Ленинграда или историю о своем родственнике, проживавшем в осажденном городе. 

Депутат Петросовета Александр Анишин в День воинской славы России, 27 января, также разместил на страничке интернет-акции рассказ о своем деде Иване Ивановиче Анишине, офицере 189 зенитного артиллерийского полка, прошедшего нелегкий путь от командира взвода до начальника штаба и героически, с первого до последнего боя, защищавшего Ленинград. "Служил командиром взвода, батареи, начальником разведки дивизиона, начальником штаба. Полк базировался на юго-западных подступах к Ленинграду. Первый самолет был сбит 6 июля 1941 года. В августе, за счет своего личного состава и вооружения сформировал противотанковый дивизион, - рассказал в посте Александр Анишин. -  Прикрывал переправу на Невский пятачок, участвовал в операции "Искра". В апреле 1945 года дед был переведен с Ленинградского фронта на 2-й Дальневосточный".

Об интернет-акции "Блокадная книга Ленинграда" прочли свыше 1000 пользователей социальной сети "ВКонтакте". Большинством голосов читатели назвали лучшим именно пост Александра Анишина.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Справедливорос
2018-02-06 15:18:41
Дед то путний был.... Был бы живой , расстроился бы....
однозначно
2018-02-06 15:01:53
Дед дедом, но при чем здесь депутатишка? Дешевый хвастун за сынулей лучше бы присматривал.
елпидифор
2018-02-06 14:09:52
"... за счет своего личного состава и вооружения сформировал противотанковый дивизион" - рассказал Анишин. Это что: он имеет в виду, что дед на свои средства создал дивизион, или просто неграмотная речьдепутата? Прям, как тот крестьянин, что купил на сбережения эскадрилью самолетов?
Кстати, а чей сын был отмазан от торговли наркотой? Я бы в таком случае сложил депутатские полномочия и сидел бы молчком ,отмаливая грехи отпрыска. Так ведь час публичного осенения лба не подошел: по графику - он у неофитов от христианства на Пасху намечен. Тогда уж впереди попа - перед камерами....
Как близко у нас стоят патриотизм и показуха.
циник
2018-02-06 13:50:44
Ну че, молодец, все лучше мальчика Коли из Уренгоя.
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