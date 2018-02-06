Депутат Петрозаводского горсовета победил в конкурсе "Блокадная книга Ленинграда"

Пост Александра Анишина о его героическом дедушке понравился читателям больше других.

С 27 по 31 января Республиканский центр патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе впервые провел республиканскую интернет-акцию "Блокадная книга Ленинграда". Участникам было предложено разместить на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" пост с интересным историческим фактом о жизни блокадного Ленинграда или историю о своем родственнике, проживавшем в осажденном городе.

Депутат Петросовета Александр Анишин в День воинской славы России, 27 января, также разместил на страничке интернет-акции рассказ о своем деде Иване Ивановиче Анишине, офицере 189 зенитного артиллерийского полка, прошедшего нелегкий путь от командира взвода до начальника штаба и героически, с первого до последнего боя, защищавшего Ленинград. "Служил командиром взвода, батареи, начальником разведки дивизиона, начальником штаба. Полк базировался на юго-западных подступах к Ленинграду. Первый самолет был сбит 6 июля 1941 года. В августе, за счет своего личного состава и вооружения сформировал противотанковый дивизион, - рассказал в посте Александр Анишин. - Прикрывал переправу на Невский пятачок, участвовал в операции "Искра". В апреле 1945 года дед был переведен с Ленинградского фронта на 2-й Дальневосточный".

Об интернет-акции "Блокадная книга Ленинграда" прочли свыше 1000 пользователей социальной сети "ВКонтакте". Большинством голосов читатели назвали лучшим именно пост Александра Анишина.