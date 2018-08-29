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Новости. Общество
20:20, 29 Августа 2018
фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Депутат предлагает пугать любителей фастфуда "обезображенными телами"

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Депутат Государственной думы Милонов призывает чаще напоминать потребителям о разрушительном действии вредной пищи.

Российский депутат Виталий Милонов уверен, что реклама фастфуда требует радикальных перемен. Об этом он заявил агентству новостей "Москва". Парламентарий предлагает поступать с бургерами как с пачками сигарет, размещая на упаковке фотографии "обезображенных" трансжирами тел, пишет life.

"Реклама фастфуда должна содержать предупредительную надпись, как на сигаретах, фотографии последствий, обезображенных тел в результате смертей, вызванных заболеваниями, которые являются логичным окончанием употребления фастфуда", — сказал политик.

То же касается и Coca-Cola: Милонов считает, что о вреде газировки должна предупреждать этикетка. Телевизионную же рекламу фастфуда он требует запретить совсем.

Отмечается, что это уже не первое предложение депутата в поддержку здорового питания. Не так давно политик предлагал не менее радикальные изменения для маркировки продуктов с синтетическими компонентами. Стоит отметить, что шаурму Милонов не считает фастфудом и даже хочет кормить ей российских солдат.

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