Депутат предложил предоставить льготы "жертвам перестройки"

Как считает депутат Госдумы Борис Чернышов, период перестройки стал для советских граждан крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой.

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, занимающий пост заместителя председателя парламентского комитета по образованию и науке, предложил министру труда и социальной защиты России Максиму Топилину ввести в стране новую категорию льготников – "жертвы перестройки". К ним Чернышов отнес тех, кто пережил эпоху перемен в Советском Союзе второй половины 80-х годов прошлого столетия, которая, собственно, завершилась распадом этого государства.

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