Депутат предложил ввести систему "Платон" на региональных дорогах Карелии

Депутат регионального парламента Виктор Степанов предложил ужесточить меры в отношении водителей большегрузов и внедрить систему "Платон" на региональных трассах.

Депутат Виктор Степанов порекомендовал правительству Карелии в 2019 году решить вопросы с системой весового контроля в республике. По оценке парламентария, большегрузный транспорт наносит урон местным трассам.

"Эти "Тонары", эти перегруженные лесовозы гробят наши дороги. На федеральные дороги не едут. Почему-то перед Финляндией на границе разгружают наполовину кузова свои и потом только въезжают. Потому что их сразу арестуют или завернут обратно. Там не пройдут они просто-напросто. А мы вкладываем деньги и гробим наши дороги",- сказал Виктор Степанов.

Степанов пояснил, что владельцы больших грузовиков, перевозящих, в частности, лес и камень, не взвешивают груз и беспрепятственно передвигаются по трассам Карелии. По мнению депутата, перегруженные тяжелые машины разрушают покрытие автодорог региона. Виктор Степанов предложил ввести на дорогах республики систему «Платон», которая позволит взимать плату с хозяев большегрузов.

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