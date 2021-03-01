Депутат раскритиковал идею главы Карелии ограничить продажу алкоголя в праздники

Депутат карельского парламента Андрей Рогалевич прокомментировал поддержанную главой республики инициативу о запрете продажи алкогольной продукции в праздничные дни.

"Не вижу смысла ограничивать продажу спиртного в праздничные дни, когда на смену могут прийти суррогаты. Многие, видимо, забыли о том, что во время ограничений в торговле из-за пандемии, алкоголь можно было покупать по объявлению. Объявлений было достаточно много. И никто не знал, что было в бутылках, которые привозили людям", - написал Андрей Рогалевич в своем telegram-канале.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что вопрос о запрете на торговлю спиртным в праздники он поручил рассмотреть карельскому Минэку.

"Поручил министру экономического развития и промышленности рассмотреть этот вопрос", — процитировала Парфенчикова Газета.ru.