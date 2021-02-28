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Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники

Новости. Общество
13:24, 01 Марта 2021
фото: ТАСС / Антон Новодережкин
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Власти республики Карелия рассматривают идею запрета продажи алкогольной продукции в праздничные дни.

Карельские власти положительно оценили инициативу о запрете продажи спиртного в дни массовых мероприятий. Об этом информирует Газета.ru.

Губернатор Артур Парфенчиков заявил, что вопрос о запрете на торговлю спиртным в праздники он поручил рассмотреть карельскому Минэку.

"Поручил министру экономического развития и промышленности рассмотреть этот вопрос", — заявил глава региона Артур Парфенчиков. 

Сообщается также, что Карелия входит в пятерку самых "пьющих" регионов России. 

Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков ограничивал торговлю спиртным в разгар пандемии коронавируса. 

Так, с 1 апреля 2020 года с целью сохранения общественного порядка и соблюдения населением ограничительных мер в Карелии было введено ограничение времени продажи алкогольной продукции с 10.00 до 14.00. Затем с 8 апреля время продажи спиртного было продлено до 16.00. В конце апреля Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому допускалась продажа алкоголя в Карелии до 19 часов. В конце мая губернатор вернул время продажи алкоголя на территории республики в прежний режим, до 22.00.

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Комментарии

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кир
2021-03-01 14:45:15
На святое замахнулся?
David.
2021-03-01 14:58:03
кир, свободен на сегодня, бухни, расслабься
VladPTZ
2021-03-01 14:39:02
Своими запретами добились того что на массовые мероприятия мало кто уже ходит. Вот вспомнить день города 2000х годах и сейчас, полиции больше чем отдыхающих, масштабы праздников уже не те. Для чего праздники вообще проводить вбухивая кучу денег из бюджета? Лучше бы на что полезное отправили, например на ремонт дорог.
dimchik19725
2021-03-01 14:32:10
Надо наоборот- в обычные дни запретить, а в праздники разрешить! Так как то логичнее что ли..
Саныч
2021-03-01 14:16:48
Будет как обычно. Народ на всякий случай закупит впрок, а потом хочешь - не хочешь, а выпьешь.
VladPTZ
2021-03-01 14:10:29
Когда его уже в отставку отправят из-за не адекватных указов? С какой целью он принимает эти глупые постановления? Весной по вводил запретов так я запасы еще в январе разбирал, чуть не просрочил запасы. Запретит он продажу в праздничные дни и что? Народ глупый запасов не делает? А запретит вообще так самогона можно нагнать. :) На массовых мероприятиях заприметили лет 10 назад, так можно в лимонад с соком заправить, экспертизу что-ли на месте проводить будут сколько там градусов .
кир
2021-03-01 14:08:21
Нет! На это я пойтить не могу!
Мне надо посоветоваться с шефом… с начальством…
(Бриллиантовая рука).
Рынок всё отрегулирует? :)
Вася
2021-03-01 14:50:03
кир, К бабке Вале по пьяни захаживаешь?
Горожанин
2021-03-01 13:58:58
Таксисты будут очень рады. Сколько можно на те же грабли наступать? Алкоголизация идет рука об руку с неустроенностью жизни, безработицей, нищетой! Никто ее еще не победил запретами.
drug
2021-03-01 13:48:06
Правильно.
Еще необходимо закрыть все так называемые "магазины у дома" торгующие алкоголем. Скоро вернемся опять в лихие 90-е с таким количеством алкоголя, имею ввиду не бандосов, а алконавтов.
Закрыть все магазины торгующие алкоголем в жилых домах. Закрыть все наливайки и пивнухи.
Пусть алкоголем торгуют только сетевики.
zanoza
2021-03-01 13:37:56
Может и правильное решение, люди на митинги тогда станут ходить.
David.
2021-03-01 13:32:01
нет, ни в коем случае, кирка останется без допинга!
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