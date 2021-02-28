Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники

Власти республики Карелия рассматривают идею запрета продажи алкогольной продукции в праздничные дни.

Карельские власти положительно оценили инициативу о запрете продажи спиртного в дни массовых мероприятий. Об этом информирует Газета.ru.

Губернатор Артур Парфенчиков заявил, что вопрос о запрете на торговлю спиртным в праздники он поручил рассмотреть карельскому Минэку.

"Поручил министру экономического развития и промышленности рассмотреть этот вопрос", — заявил глава региона Артур Парфенчиков.

Сообщается также, что Карелия входит в пятерку самых "пьющих" регионов России.

Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков ограничивал торговлю спиртным в разгар пандемии коронавируса.

Так, с 1 апреля 2020 года с целью сохранения общественного порядка и соблюдения населением ограничительных мер в Карелии было введено ограничение времени продажи алкогольной продукции с 10.00 до 14.00. Затем с 8 апреля время продажи спиртного было продлено до 16.00. В конце апреля Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому допускалась продажа алкоголя в Карелии до 19 часов. В конце мая губернатор вернул время продажи алкоголя на территории республики в прежний режим, до 22.00.