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Глава Карелии продлил время продажи алкоголя и разрешил ездить вчетвером в такси

Новости. Общество
07:25, 29 Апреля 2020
фото: © Правительство Карелии
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Артур Парфенчиков подписал распоряжение, в котором расширил временной период торговли спиртным и внес коррективы в правила перевозки граждан в такси.

Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому допускается продажа алкоголя в Карелии до 19 часов. Об этом глава республики сообщил на свой странице в соцсети.

Этим же распоряжением внесены изменения в работу служб такси. Согласно документу, в такси допускается перевозка по одному маршруту четырех человек при условии, что пассажиры являются членами одной семьи.

Напомним, с 1 апреля с целью сохранения общественного порядка и соблюдения населением ограничительных мер в Карелии было введено ограничение времени продажи алкогольной продукции с 10.00 до 14.00. Затем с 8 апреля время продажи спиртного было продлено до 16.00.

Ранее глава Карелии вносил уточнения в правила работы такси в связи с угрозой распространения коронавируса. Так, с 16 апреля водителям такси разрешалось перевозить одновременно не более двух пассажиров.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-04-29 10:34:36
Вечнонедовольным лишь бы против. Я/МЫ хочем ныть.
Сергей
2020-04-29 10:30:51
Всё правильно он делает, и спиртное правильно что вечером не продают ,как раньше, до 22-00, да и ни так много у нас пьющих, чтобы об этом беспокоиться, кто пил тот умер, а новое поколение предпочитает смартфоны вместо бутылок....
Николай
2020-04-29 09:10:27
Что дали эти скачки с режимами по времени продажи алкашки? Или просто "Я так хочу"! Странные дела.
Leopol'd
2020-04-29 09:19:46
Николай, старая притча, "купи козу".
Сейчас пошла вторая часть, "продай козу".
И кажется, что жизнь налаживается. А реально возврат к предыдущей.
asusls
2020-04-29 08:48:32
Бухарики ликуют и подбрасывают малахай
Джуманский
2020-04-29 10:46:18
asusls, бухарикам по барабану, у них вся жизнь заточена под алкоголь, и если бы даже его продавали полчаса в день, они бы себя обеспечили. А кто то едет в пятницу с работы и решает купить бутылку вина на ужин, а потом обламывается и вспоминает добрым словом наше правительство.
Сергей
2020-04-29 11:02:37
Джуманский, Раньше надо заканчивать , не задерживаться долго на работе с д...ми , но распоряжение Главы выполнять .
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