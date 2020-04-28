Глава Карелии продлил время продажи алкоголя и разрешил ездить вчетвером в такси

Артур Парфенчиков подписал распоряжение, в котором расширил временной период торговли спиртным и внес коррективы в правила перевозки граждан в такси.

Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому допускается продажа алкоголя в Карелии до 19 часов. Об этом глава республики сообщил на свой странице в соцсети.

Этим же распоряжением внесены изменения в работу служб такси. Согласно документу, в такси допускается перевозка по одному маршруту четырех человек при условии, что пассажиры являются членами одной семьи.

Напомним, с 1 апреля с целью сохранения общественного порядка и соблюдения населением ограничительных мер в Карелии было введено ограничение времени продажи алкогольной продукции с 10.00 до 14.00. Затем с 8 апреля время продажи спиртного было продлено до 16.00.

Ранее глава Карелии вносил уточнения в правила работы такси в связи с угрозой распространения коронавируса. Так, с 16 апреля водителям такси разрешалось перевозить одновременно не более двух пассажиров.