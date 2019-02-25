Депутат Слабунова приняла участие в Марше памяти Немцова в Москве

Протестная акция в российской столице собрала более 10 тысяч человек.

Депутат парламента Карелии Эмилия Слабунова, возглавляющая российскую партию "Яблоко", приняла участие в Марше памяти Бориса Немцова, который состоялась в минувшее воскресенье в Москве. Акция была приурочена к очередной годовщине убийства оппозиционного политика и собрала более десяти тысяч человек.

Карельский депутат прошла по улицам российской столицы в партийной колонне "яблочников". "Сегодня – день политического протеста. Мы говорим "нет" войне, политическим репрессиям, новости о которых стали ежедневными. За нелицеприятные оценки действий власти любой человек может оказаться за решеткой. Мы требуем политической реформы, требуем изменения внешнеполитического курса, требуем объявить имена заказчиков и организаторов убийства Немцова. Нет политическим репрессиям! Россия будет свободной!", – написала депутат Слабунова на своей странице в социальной сети Facebook после акции.