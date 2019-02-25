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Новости. Политика
11:39, 25 Февраля 2019
фото: www.facebook.com/EmiliaSlabunova

Депутат Слабунова приняла участие в Марше памяти Немцова в Москве

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Протестная акция в российской столице собрала более 10 тысяч человек.

Депутат парламента Карелии Эмилия Слабунова, возглавляющая российскую партию "Яблоко", приняла участие в Марше памяти Бориса Немцова, который состоялась в минувшее воскресенье в Москве. Акция была приурочена к очередной годовщине убийства оппозиционного политика и собрала более десяти тысяч человек.

Карельский депутат прошла по улицам российской столицы в партийной колонне "яблочников". "Сегодня – день политического протеста. Мы говорим "нет" войне, политическим репрессиям, новости о которых стали ежедневными. За нелицеприятные оценки действий власти любой человек может оказаться за решеткой. Мы требуем политической реформы, требуем изменения внешнеполитического курса, требуем объявить имена заказчиков и организаторов убийства Немцова. Нет политическим репрессиям! Россия будет свободной!", – написала депутат Слабунова на своей странице в социальной сети Facebook после акции.

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Комментарии

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Сергей
2019-02-25 11:47:58
Расскажите мне дураку кто-нибудь, - что полезного для страны сделал этот господин.
Американец
2019-02-25 12:44:36
Сергей, он (Немцов), был ярким представителем либеральной команды, которая была на побегушках у Клинтона и Ко. Торговали и разбазаривали страну всем, кто обещал ему дать лизнуть сапог или .....у. Этот предатель так ненавидел Россию и всех граждан, что готов был мать родную в рабство отдать за пару зеленых. А эта мадам тоже скучает по святым 90-м, ей хорошо, детей за границу слила, а тут мутит воду и делает вид мучеников.
Американец
2019-02-25 11:47:33
постыдное зрелище. Кучка отъявленных либералов, которые в 90-е годы продали Россию западу ходят с плакатами и требуют защиты у США. А потом не понимают, почему за таких клоунов на выборах они получают 0,2%.
Мёртвая партия и гнилыми либералами
Гость
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