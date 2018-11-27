Депутат из свадебного кортежа, проехавшего по Петрозаводску, извинился за "возможные неудобства"

В качестве гостя участником кортежа был депутат молодежного парламента 18-летний Сеймур Исмаилов.

Напомним, автомобили свадебного кортежа устроили ЧП на дороге. Пересекая один из перекрестков на проспекте Ленина, машины двигались на красный свет и выезжали на встречную полосу.

Камеры видеонаблюения зафиксировали нарушения автомобильной колонной ПДД.

Сеймур Исмаилов, депутат молодежного парламента, на своей странице в соцсети Instagram извинился.

"Приношу свои извенения за возможные неудобства автомобилистам и пешеходам", – написал Сеймур.