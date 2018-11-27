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Новости. Общество
16:00, 27 Ноября 2018
фото: Instagram / saymur

Депутат из свадебного кортежа, проехавшего по Петрозаводску, извинился за "возможные неудобства"

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В качестве гостя участником кортежа был депутат молодежного парламента 18-летний Сеймур Исмаилов.

Напомним, автомобили свадебного кортежа устроили ЧП на дороге. Пересекая один из перекрестков на проспекте Ленина, машины двигались на красный свет и выезжали на встречную полосу. 

Камеры видеонаблюения зафиксировали нарушения автомобильной колонной ПДД. 

Сеймур Исмаилов, депутат молодежного парламента, на своей странице в соцсети Instagram извинился.

"Приношу свои извенения за возможные неудобства автомобилистам и пешеходам", – написал Сеймур. 

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Комментарии

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Саныч
2018-11-27 17:05:15
А чё ты извиняешься-то? Вперед, с песней. Балбес молодой. Абсолютно ничего личного.
баян
2018-11-27 17:04:02
Это пока юный депутат, а можете представить, что будет делать этот взрослый депутат
Американец
2018-11-27 17:03:56
сопляк он, а не депутат. Сынков чьих-то усадили в кресла, смену поколений дармоедов готовят. Иди в школу. Два + три не сможет сколько будет. А еще туда же.
Элита типа, но такая элита нам не нужна. 15 суток дать, чтобы с бомжами посидел и жизнь понюхал.
User
2018-11-27 16:54:58
Развелось всяких депутатов, как тараканов, скоро в детском саду парламенты создавать начнут! Какие , нафиг, извинения? Мандат на стол, метлу в руки и 15 суток работать на благо избирателей! Глядишь, поумнеет.
Неравнодушный
2018-11-27 16:48:09
Что пристали вообще к человеку? Он и по-русски-то говорить не умеет.
dkzfiles
2018-11-27 16:37:32
Можешь засунуть свои извинения сам догадаешься куда.
NIK
2018-11-27 16:24:14
Он даже не понимает , что он , с такими же как сам , нарушил ПДД , создавал угрозу жизни и здоровью граждан , наплевал на мораль . Точно , вылитый депутат .
NIK
2018-11-27 16:03:33
И это молодёжный депутат ? Или кто ?
Гость
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