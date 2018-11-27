16:00, 27 Ноября 2018
Депутат из свадебного кортежа, проехавшего по Петрозаводску, извинился за "возможные неудобства"
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В качестве гостя участником кортежа был депутат молодежного парламента 18-летний Сеймур Исмаилов.
Напомним, автомобили свадебного кортежа устроили ЧП на дороге. Пересекая один из перекрестков на проспекте Ленина, машины двигались на красный свет и выезжали на встречную полосу.
Камеры видеонаблюения зафиксировали нарушения автомобильной колонной ПДД.
Сеймур Исмаилов, депутат молодежного парламента, на своей странице в соцсети Instagram извинился.
"Приношу свои извенения за возможные неудобства автомобилистам и пешеходам", – написал Сеймур.
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