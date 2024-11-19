В Костомукше появится крытый ледовый каток

«Северсталь» вложит 120 млн рублей в строительство крытого катка в Костомукше.

Проект строительства крытого ледового катка в Костомукше получил одобрение и будет реализован в ближайшее время, сообщил Максим Воробьев, депутат Законодательного Собрания Карелии.

Как он отметил, благодаря поддержке компании «Северсталь», которая выделит на эти цели 120 миллионов рублей, в городе появится современный спортивный объект. Строительство катка станет частью масштабной программы комплексного развития Костомукши, реализуемой совместно с благотворительным фондом «Доброта Севера» и администрацией округа.

«Костомукшане, а особенно хоккеисты, давно ждут появления спортивного объекта в городе. Благодаря строительству крытого катка у детей и взрослых будет возможность тренироваться на льду круглый год», ━ подчеркнул Максим Воробьев.

Кроме того, он добавил, что подготовка к строительству уже ведется. В 2021 году специалисты «Карельского окатыша» провели инженерные изыскания на месте будущего катка, а в прошлом году был успешно завершен проект. Все эти работы были профинансированы компанией «Северсталь». Строительство начнется в следующем году.