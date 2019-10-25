Депутат Заксобрания Карелии предложил запретить цирки с животными

Заместитель председателя парламентского Комитета по природным ресурсам и экологии Алексей Орлов предложил запретить цирки с животным.

"Моё мнение, что нужно запретить все цирки, так как это чистое издевательство над животными. Они должны жить в естественной среде", - сказал Алексей Орлов.

23 октября в карельском городе Олонец в передвижном цирке во время представления медведь напал на дрессировщика, животное в момент инцидента было в наморднике. После данного случая в цирке решили исключить номер с медведем из программы.