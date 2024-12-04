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Депутат Заксобрания Карелии Монастыршин: «Прокуратура подтвердила опасность неосвещенного моста в Гайжево»

Новости. Общество
11:00, 05 Декабря 2024
фото: © Андрей Монастыршин / VK

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По словам депутата, надзорное ведомство республики потребовало исправить это нарушение законодательства.

Прокуратура подтвердила опасность неосвещенного моста в Гайжево, сообщил в личном профиле депутат Заксобрания Карелии Андрей Монастыршин.

В ответ на мое обращение прокуратура Карелии провела проверку и сообщает, что отсутствие освещения на мосту в Гайжево Кемского городского поселения создает угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних

рассказал депутат.

По его словам, глава администрации Кемского района Светлана Долинина таким образом нарушает Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления». Прокуратура потребовала исправить это нарушение законодательства.

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