Депутат Заксобрания Карелии Монастыршин: «Прокуратура подтвердила опасность неосвещенного моста в Гайжево»

По словам депутата, надзорное ведомство республики потребовало исправить это нарушение законодательства.

Прокуратура подтвердила опасность неосвещенного моста в Гайжево, сообщил в личном профиле депутат Заксобрания Карелии Андрей Монастыршин.

В ответ на мое обращение прокуратура Карелии провела проверку и сообщает, что отсутствие освещения на мосту в Гайжево Кемского городского поселения создает угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних

— рассказал депутат.

По его словам, глава администрации Кемского района Светлана Долинина таким образом нарушает Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления». Прокуратура потребовала исправить это нарушение законодательства.