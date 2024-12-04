Депутат Заксобрания Карелии Монастыршин: «Прокуратура подтвердила опасность неосвещенного моста в Гайжево»

По словам депутата, надзорное ведомство республики потребовало исправить это нарушение законодательства.
Прокуратура подтвердила опасность неосвещенного моста в Гайжево, сообщил в личном профиле депутат Заксобрания Карелии Андрей Монастыршин.
В ответ на мое обращение прокуратура Карелии провела проверку и сообщает, что отсутствие освещения на мосту в Гайжево Кемского городского поселения создает угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних
— рассказал депутат.
По его словам, глава администрации Кемского района Светлана Долинина таким образом нарушает Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления». Прокуратура потребовала исправить это нарушение законодательства.
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