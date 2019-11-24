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Новости. Общество
08:45, 24 Ноября 2019
фото: ©Страница Анны Лопаткиной "ВКонтакте"

Депутат Заксобрания Карелии провела встречу при свете шахтерской лампочки

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Анна Лопаткина рассказала о результатах рабочей поездки в Новинское сельское поселение.

"Во время рабочей поездки в Новинское сельское поселение, где бы я ни была, везде жители поднимали вопрос электроснабжения. Впрочем, мы это и сами почувствовали, приехав утром в администрацию поселения. Первая встреча с главами двух поселений Новинки и Кедрозера, депутатами, журналистами газеты "Новая Кондопога" проходила при свете шахтерской лампочки – в поселении было очередное отключение света, которое длилось два часа", – написала Анна Лопаткина 23 ноября в соцсети.

Депутат рассказала, что напряжение в сети не позволяет местным жителям пользоваться микроволновкой. 

"Нередко уроки школьники делают при свечах... Вишенкой на торте стал электрический столб у дома 45 в Улитиной Новинке. Несколько лет он висит на проводах, угрожая рухнуть на голову жителям этого дома, еще хуже если ситуация приведет к пожару", – отметила депутат.

Анна Лопаткина намерена писать депутатский запрос.

Ранее депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич прокомментировал ситуацию в Сегеже. 

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Комментарии

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карел
2019-11-24 10:01:45
Классный депутат , встречи проводит под шахтёрской лампочкой . Это надо же так довести избирательный округ и жизнь избирателей в нём . Тихий ужас , таких нельзя выбирать .
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