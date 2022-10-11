Депутат Заксобрания Карелии рассказала в прямом эфире, как решается вопрос с восстановлением теплосетей в Сегеже

В прямом эфире в рамках проекта «ЦУР Объясняет» на вопросы ответили глава администрации Сегежского района Марина Гусева и депутат ЗС РК Натали Карапетян.

В рамках проекта «ЦУР Объясняет» глава администрации Сегежского района Марина Гусева и депутат ЗС РК Натали Карапетян в прямом эфире ответили на актуальные вопросы, касающиеся развития Сегежского района.

- Сколько дорог отремонтируют в Сегежском районе

- Что сделано в этом году для благоустройства Сегежи

- Как решается вопрос с восстановлением теплосетей