Депутат Заксобрания Карелии сломал алгоритм действий мошенников, рассказав им о проститутках

Парламентарий Андрей Рогалевич рассказал, как троллит телефонных мошенников.

На своей странице в соцсети Андрей Рогалевич написал, что ему часто звонят мошенники и пытаются его "развести", но он нашел способ, как вывести их равновесия.

"Вам звонят мошенники? – спрашивает Рогалевич. - Сначала я нервничал, потом я их стал ненавидеть, затем смирился, а после сам начал их троллить. Люблю я "отдел финансового мониторинга". Правда, после фразы "оплачивал проституток" у них ломается алгоритм, а так хочется поговорить".