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Депутат Заксобрания Карелии сломал алгоритм действий мошенников, рассказав им о проститутках

Новости. Общество
15:05, 30 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Парламентарий Андрей Рогалевич рассказал, как троллит телефонных мошенников.

На своей странице в соцсети Андрей Рогалевич написал, что ему часто звонят мошенники и пытаются его "развести", но он нашел способ, как вывести их равновесия.

"Вам звонят мошенники? – спрашивает Рогалевич. - Сначала я нервничал, потом я их стал ненавидеть, затем смирился, а после сам начал их троллить. Люблю я "отдел финансового мониторинга". Правда, после фразы "оплачивал проституток" у них ломается алгоритм, а так хочется поговорить".

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Комментарии

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zanoza
2020-10-30 16:48:59
Не люблю троллей.
Неравнодушный
2020-10-30 16:29:02
Звонят в основном на стационарные телефоны пожилым людям, и многие данные о человеке почему-то у них есть, мошенникам везде у нас предоставлены огромные возможности.
бюджет
2020-10-30 16:18:47
Я фигею, депутат НАШЕГО собрания, кому интересна проституция??? У нас рогатые ехать по городу не умеют, а тут, ТЕМА, высший класс, ПРО-СТИ-ТУ-ЦИЯ!
Протестанутый
2020-10-30 16:08:37
А чего ему ещё делать? На заборах теперь писАть опасно!
Римма
2020-10-30 15:38:01
Да какой он депутат??? Побоялся Соболь интервью дать, когда она в Сегеже снимала.
однозначно
2020-10-30 15:25:12
Вот такие у нас яблочнутые депутатишки. Раньше хоть помойки фотографировал.
Гость
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