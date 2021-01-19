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Депутата Заксобрания Карелии и бизнесмена мошенники "развели" почти на 700 тысяч рублей

Новости. Происшествия
17:09, 20 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Мазуровский перевел мошенникам 692 тысячи рублей на 22 неизвестных номера.

Как стало известно "Столице на Онего" из источника в МВД Карелии, 19 января в дежурную часть петрозаводской полиции обратился Андрей Мазуровский, представившийся главным редактором ООО "Телекомпания НКМ". Он поведал о произошедшей с ним истории.

По словам Андрея Афанасьевича, 18 января около 17.00 ему позвонили с четырех номеров московского региона. Неизвестные представились сотрудниками службы безопасности одного из банков. После чего сообщили, что с целью предотвращения оформления на него несанкционированного кредита, ему необходимо обналичить все имеющиеся на его счете в банке 692 тысячи рублей. А затем перевести деньги на расчетные счета банка, привязанные к 22 номерам сотовых телефонов, которые мошенники продиктовали Мазуровскому.

Депутат ЗС Карелии так и поступил, и вскоре после разговора с "сотрудниками службы безопасности банка", в торговом центре на Комсомольском проспекте совершил предложенные ему мошенниками манипуляции. В результате все деньги Андрея Мазуровского исчезли.

По словам нашего собеседника-полицейского, Андрей Мазуровский сообщил полиции, что знал о подобных способах мошенничества. Но почему он сам на это папался, объяснить не смог.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Петр Свиридов
2021-01-20 18:09:30
Жду на канале "Азбука будущего" новый видос "Как заработать за 1 день, имея 22 симки и богатого батю" :)
михаил иванов
2021-01-20 17:47:52
Хосспади, как ребёнка, чесслово :)
mobikk
2021-01-20 17:27:59
Вроде взрослый дядька, не из детсада, а из Заксобрания. Только посмеюсь над ним.
Ну и мне вчера позвонили, правда с 3-х (а не с целых 4-х) московских номеров. Ну почему мне в голову не пришло с ними общаться? Послал сразу по известному адресу, что и ему на будущее советую делать.
А можно же и просто поиздеваться над звонарями. Поразвлекаться. Ничему его жизнь не научила.
театральный критик
2021-01-20 17:27:58
Он глуп. Зачем нам такие депутаты.
Leopol'd
2021-01-20 17:57:13
театральный критик, не смей критиковать свое руководство!
ppppp
2021-01-20 17:25:45
Что уж тут говорить о пенсионерах, ничего в этом не понимающих, даже если сам Мазуровский переводит деньги мошенникам :)
Дмитрий Шмаков
2021-01-20 17:24:19
Ааааааа, смех на палке! Надо же быть таким лошарой! Из каждого утюга полиционеры рассказывают о телефонных мошенниках, а этот вляпался. Стареет Афанасич, а еще подика дальше планирует в ЗС идти, ну и как ему законы после этого принимать если он с собственный кошелек убереч не может?
Бумеранг
2021-01-20 18:09:20
Дмитрий Шмаков, Дима, а если, это что то другое, ты же бывший мент, Афанасича просто так не проведешь, он знает что делает.
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