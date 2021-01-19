Депутата Заксобрания Карелии и бизнесмена мошенники "развели" почти на 700 тысяч рублей

Депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Мазуровский перевел мошенникам 692 тысячи рублей на 22 неизвестных номера.

Как стало известно "Столице на Онего" из источника в МВД Карелии, 19 января в дежурную часть петрозаводской полиции обратился Андрей Мазуровский, представившийся главным редактором ООО "Телекомпания НКМ". Он поведал о произошедшей с ним истории.

По словам Андрея Афанасьевича, 18 января около 17.00 ему позвонили с четырех номеров московского региона. Неизвестные представились сотрудниками службы безопасности одного из банков. После чего сообщили, что с целью предотвращения оформления на него несанкционированного кредита, ему необходимо обналичить все имеющиеся на его счете в банке 692 тысячи рублей. А затем перевести деньги на расчетные счета банка, привязанные к 22 номерам сотовых телефонов, которые мошенники продиктовали Мазуровскому.

Депутат ЗС Карелии так и поступил, и вскоре после разговора с "сотрудниками службы безопасности банка", в торговом центре на Комсомольском проспекте совершил предложенные ему мошенниками манипуляции. В результате все деньги Андрея Мазуровского исчезли.

По словам нашего собеседника-полицейского, Андрей Мазуровский сообщил полиции, что знал о подобных способах мошенничества. Но почему он сам на это папался, объяснить не смог.