Депутатов сельских поселений выбирают в трех районах Карелии

В Карелии проходит отложенное голосование на муниципальных выборах в Лахденпохском, Муезерском и Прионежском районах.

Сегодня, 20 ноября проходит второй (основной) день голосования. В 8.00 открылись избирательные участки, которые будут работать до 20.00. Явка избирателей по состоянию на 10.00 20 ноября составила 17,82%. Об этом сообщает ЦИК Карелии.

Лахденпохский муниципальный район: отложенное голосование на выборах депутата Совета Элисенваарского сельского поселения пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 - 45,45%;

Муезерский муниципальный район: отложенное голосование на выборах депутата Совета Лендерского сельского поселения пятого созыва по одномандатному избирательному округу №3 - 22,64%;

Прионежский муниципальный район: отложенное голосование на выборах депутатов Совета Гарнизонного сельского поселения пятого созыва по многомандатному избирательному округу №2 - 14,34%.

В ЦИК напомнили, что отложенное голосование по трем округам проходит из-за того, что единый день голосования 11 сентября не было необходимого количества зарегистрированных кандидатов.