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Депутаты горсовета Петрозаводска без обсуждения проголосовали за награждение Ирины Мирошник почетной грамотой

Новости. Политика
12:36, 12 Мая 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на онего
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Экс-мэр Петрозаводска Ирина Мирошник получит почетную грамоту от депутатов за добросовестный труд.

Соответствующее решение городские парламентарии приняли сегодня на сессии Петросовета.

Почетную грамоту горсовета Ирина Мирошник получит «за добросовестный труд, высокопрофессиональное исполнение служебных обязанностей, успехи в реализации значимых для жителей города Петрозаводска проектов и программ, эффективное взаимодействие с депутатами Петрозаводского городского Совета и большой личный вклад в развитие местного самоуправления на территории Петрозаводского городского округа».

Самой Ирины Мирошник на заседании горсовета не было.

Ранее депутаты сообщали, что намерены наградить почетной грамотой Ирину Мирошник за добросовестный труд.

Напомним, на сегодняшней сессии депутаты Петросовета назначили нового сити-менеджера карельской столицы. Им стал Владимир Любарский.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-05-12 12:58:59
Или хорошо, или ничего!
Koira
2021-05-12 12:54:33
А сколько выходного пособия ей отсыпали или обделили, так как патрон на нарах?
кир
2021-05-12 12:42:21
Говорили, - Ирина не иди туда. Пошла и дослужилась до грамоты. А как жить дальше?
театральный критик
2021-05-12 12:41:09
Столько событий.. Занознутой сегодня точно прогулку ограничат, дабы не перевпечатлилась.
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