Депутаты горсовета Петрозаводска без обсуждения проголосовали за награждение Ирины Мирошник почетной грамотой

Экс-мэр Петрозаводска Ирина Мирошник получит почетную грамоту от депутатов за добросовестный труд.

Соответствующее решение городские парламентарии приняли сегодня на сессии Петросовета.

Почетную грамоту горсовета Ирина Мирошник получит «за добросовестный труд, высокопрофессиональное исполнение служебных обязанностей, успехи в реализации значимых для жителей города Петрозаводска проектов и программ, эффективное взаимодействие с депутатами Петрозаводского городского Совета и большой личный вклад в развитие местного самоуправления на территории Петрозаводского городского округа».

Самой Ирины Мирошник на заседании горсовета не было.

Ранее депутаты сообщали, что намерены наградить почетной грамотой Ирину Мирошник за добросовестный труд.

Напомним, на сегодняшней сессии депутаты Петросовета назначили нового сити-менеджера карельской столицы. Им стал Владимир Любарский.