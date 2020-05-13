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Депутаты горсовета Петрозаводска проведут очередную сессию

Новости. Политика
09:38, 14 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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На очередной сессии Петросовета, которая пройдет 3 июня, депутаты рассмотрят проекты решений, связанные с исполнением городского бюджета за 2019 год, сообщили в пресс-службе горсовета.

Очередная сессия Петросовета 28 созыва начнется в 11.00 в малом зале администрации Петрозаводска. Соответствующее распоряжение подписал председатель Петрозаводского городского Совета Геннадий Боднарчук.

На данный момент в повестку заседания внесено четыре вопроса и разное. Депутаты рассмотрят проекты решений, связанные с исполнением городского бюджета за 2019 год, присвоением звания "Почетный гражданин города Петрозаводска" и внесением изменений в Решение "О мерах по реализации отдельных положений Федерального Закона от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции", а также заслушают отчет постоянной контрольной комиссии Петросовета о своей деятельности за первый квартал этого года.

Добавим, что очередная сессия Петрозаводского городского Совета состоится с соблюдением особых противоэпидемиологических мер.

Все проекты решений, внесенные в повестку сессии, будут предварительно рассмотрены на заседаниях постоянных депутатских комиссий Петрозаводского городского Совета.

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