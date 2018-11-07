Депутаты Госдумы обратятся в Генпрокуратуру и СК, если в Карелии не завершат реконструкцию спортбазы

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту рекомендовал профильному министерству усилить контроль за расходованием бюджетных средств на строительство спортивных объектов в регионах.

Как пишет "Парламентская газета", 6 ноября на заседании комитета депутаты рассмотрели вопрос о незавершенном строительстве спортивных сооружений в Костромской области и Карелии.

По словам аудитора Счётной палаты Владимира Катренко, в феврале были проведены проверки по реализации федеральной целевой программы развития спорта. В итоге было выявлено, что 65 объектов, на которые направлены средства из федерального бюджета, построены, а строительство 5 ещё не завершено.

Что касается Карелии, в 2017 году Минспорт предоставил республике субсидию на реконструкцию учебно-тренировочной базы Центра спортивной подготовки Школы высшего спортивного мастерства. На эти цели направлено 41,8 миллиона рублей, и назначен срок ввода объекта в эксплуатацию — декабрь 2017 года. На 1 января 2018 года было сделано не больше трети ремонтных работ. В 2018 году Минспорт выделил ещё 20,3 миллиона рублей на завершение реконструкции.

"Ремонт обещают закончить в декабре 2018 года. Комитет по спорту обсудит этот вопрос ещё раз на последнем заседании в этом году. Если ремонтные работы не будут завершены, то материалы дела отправят в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет", - отмечает издание.

Глава Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев назвал такие случаи примером низкой эффективности расходования бюджетных средств. Комитет рекомендовал Министерству спорта усилить контроль за строительством спортивных объектов в регионах.