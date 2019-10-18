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Новости. Общество
07:15, 18 Октября 2019
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Депутаты из Карелии предложили ввести новые ограничения в Интернете

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Депутаты карельского парламента Марина Гуменникова и Галина Гореликова предложили ограничить до вынесения решения суда распространение информации в СМИ и Интернете о подростках, ставших жертвами преступлений.

Они разработали проект обращения на имя министра связи и массовых коммуникаций РФ Константина Носкова. В нем указано, что в последние 20 лет в стране активно развиваются информационные технологии. Вместе с тем постоянно совершенствуется правовой механизм, ограничивающий негативное воздействие на несовершеннолетних информации, размещаемой в средствах массовой информации или Интернете.

"Освещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях информации о совершенных противоправных действиях (бездействии) в отношении несовершеннолетнего повторно его травмирует. Особенно травмирующей для несовершеннолетних может являться информация, подающаяся со стороны обвиняемого, в которой пострадавший несовершеннолетний обвиняется в виктимном поведении, обесцениваются причиненный ему вред и его чувства, а обвиняемый, наоборот, преподносится в положительном свете", - пишут авторы.

В период следствия несовершеннолетний допрашивается, проводятся мероприятия на месте совершенного преступления, могут проводиться дополнительные психологические, психиатрические обследования. Ребенок, рассказывая о ситуации, в которой он оказался, снова испытывает нравственные страдания. Именно в этот период для успешной реабилитации важно осторожное, тактичное отношение к нему со стороны общества, а распространение в средствах массовой информации и Интернете оценочных суждений отдельных лиц может травмировать психику несовершеннолетнего. Последствия такого травмирования могут быть непредсказуемы и непоправимы, считают Марина Гуменникова и Галина Гореликова.

"Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия обращаются к Вам с просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации в части ограничения распространения средствами массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях оценочных суждений о ситуациях, связанных с преступлениями, совершенными в отношении несовершеннолетних, до завершения следственных действий и вынесения решения суда", - говорится в проекте документа.

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