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Новости. Общество
10:27, 22 Мая 2018

Депутаты Карелии выступили против повышения пенсионного возраста

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Депутаты из фракций "Справедливая Россия" и "Яблоко" Законодательного собрания Карелии выступили против повышения пенсионного возраста в России.

Соответствующее обращение передано в карельский парламент, сообщила на заседании парламента представитель "Справедливой России" Ирина Петеляева.

По ее словам, в случае повышения пенсионного возраста в России значительная часть жителей страны не доживут до назначения пенсий.

"Мы призываем не поддерживать предложение о повышении пенсионного возраста и убеждены в том, что сегодня необходимо принимать решения, способствующие легализации труда  в стране и наказанию работодателей, применяющих неофициальный труд", - отметила Петеляева. 

Напомним, что ранее против повышения пенсионного возраста выступили коммунисты. Фракция КПРФ в Госдурственной Думе уже внесла на рассмотрение законопроект о введении моратория на повышение пенсионного возраста в России. 

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Комментарии

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Инженер Брунс
2018-05-22 10:59:18
популисты, сейчас что-то пробубнели невнятное, типа о народе беспокоятся, а потом по факкту за это же повышение и проголосуют. Тем более, партия Яблочников, которая об интересы России и народа ноги вытирала и вытирает с 1991 года, одна программа Гриши 500 дней тому доказательство
xxxxxxx
2018-05-22 10:50:06
На выборах надо было голосовать за кого надо , а не теперь зарисовками заниматься , рейтинги свои поднимать . Нет таких уже партий , изжили себя .
кир
2018-05-22 10:34:37
Хватит клюкву развешивать, депутатишки.
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