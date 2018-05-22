Депутаты Карелии выступили против повышения пенсионного возраста

Депутаты из фракций "Справедливая Россия" и "Яблоко" Законодательного собрания Карелии выступили против повышения пенсионного возраста в России.

Соответствующее обращение передано в карельский парламент, сообщила на заседании парламента представитель "Справедливой России" Ирина Петеляева.

По ее словам, в случае повышения пенсионного возраста в России значительная часть жителей страны не доживут до назначения пенсий.

"Мы призываем не поддерживать предложение о повышении пенсионного возраста и убеждены в том, что сегодня необходимо принимать решения, способствующие легализации труда в стране и наказанию работодателей, применяющих неофициальный труд", - отметила Петеляева.

Напомним, что ранее против повышения пенсионного возраста выступили коммунисты. Фракция КПРФ в Госдурственной Думе уже внесла на рассмотрение законопроект о введении моратория на повышение пенсионного возраста в России.