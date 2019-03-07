ВИДЕО: Парламентарии Карелии контролируют выделение земли молодым специалистам и расширяют перечень льготников

Депутаты карельского парламента контролируют исполнение закона о выделении земельных участков молодым специалистам и расширяют перечень получателей льготы.

В Карелии за два года молодые специалисты получили 40 земельных участков. Многие уже приступили к строительству дома.

Закон, который дает возможность безвозмездно получить земельный участок под ИЖС молодым специалистам, работающим по специальности в сельской местности, депутаты Законодательного Собрания Карелии приняли в марте 2017-го.

Парламентарии постоянно контролируют, как закон исполняется в районах республики, продолжают его совершенствовать и расширяют список получателей этой меры поддержки.