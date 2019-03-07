11:39, 07 Марта 2019
ВИДЕО: Парламентарии Карелии контролируют выделение земли молодым специалистам и расширяют перечень льготников
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Депутаты карельского парламента контролируют исполнение закона о выделении земельных участков молодым специалистам и расширяют перечень получателей льготы.
В Карелии за два года молодые специалисты получили 40 земельных участков. Многие уже приступили к строительству дома.
Закон, который дает возможность безвозмездно получить земельный участок под ИЖС молодым специалистам, работающим по специальности в сельской местности, депутаты Законодательного Собрания Карелии приняли в марте 2017-го.
Парламентарии постоянно контролируют, как закон исполняется в районах республики, продолжают его совершенствовать и расширяют список получателей этой меры поддержки.
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