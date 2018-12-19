Депутаты не смогли выбрать главу Пряжинского района

Депутаты Пряжинского района на прошедшей сессии не смогли выбрать главу.

Накануне состоялась сессия совета Пряжинского района, на которой обсуждался вопрос о назначении районного главы. На суд депутатов было предложено две кандидатуры – Галины Ивановой, которая является руководителем Матросского сельского поселения, и Андрея Ореханова, возглавляющего Эссойльское сельское поселение. По итогам голосования ни один из претендентов не набрал две трети депутатских голосов, которые требуются для победы. Депутатам Пряжинского совета придется вернуться к выборам главы района на следующей сессии.

Напомним, ранее Пряжинский район возглавляла Галина Иванова, которая утратила статус в связи с истечением полномочий главы Матросского сельского поселения. В начале декабря жители Матросов переизбрали ее на новый срок.