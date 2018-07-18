Депутаты одобрили выделение средств на строительство школы и детских садов в Петрозаводске

Внеочередная сессия Петросовета была посвящена вопросу строительства объектов образования.

- Древлянка – район строящийся, новые детские сады и школы, безусловно, жизненно необходимы. Решит ли строительство новой школы проблему всех детей города? Оно решит проблему микрорайона Древлянка, - отметила руководитель городского комитета образования Римма Ермоленко. – Все школы Ключевой – 33-я, 3-я, 39-я – учатся во вторую смену. В центре вторая смена есть в Финно-угорской школе, 30-й гимназии, 9-й и 10-й школах. Из центра и с Ключевой дети вряд ла захотят ездить на Древлянку, какой бы новой и современной ни была там школа. Общегородская проблема не решится, но, тем не менее, мы очень ждем строительства новой школы. То же – и по детским садам. Все дети после трех лет обеспечены местами в детских садах, сейчас мы работаем над обеспечением местами детей от полутора до трех лет - сейчас на очереди стоят 2992 ребенка. Открытие новых детских садов решит проблему примерно на 60 процентов. Тема, безусловно, для города очень больная.

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