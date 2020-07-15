Депутаты от "Единой России" выбрали нового лидера фракции в Заксобрании Карелии

Вместо Ларисы Ждановой возглавлять фракцию единороссов в карельском парламенте будет Леонид Лиминчук.

Как стало известно "Столице на Онего", накануне состоялось последнее в этом сезоне заседание фракции "Единой России", на котором был поднят вопрос о смене лидера. Вместо Ларисы Ждановой председателем фракции стал Леонид Лиминчук.

За кандидатуру Леонида Лиминчука проголосовало 15 из 16 присутствовавших на заседании депутатов. Только 1 депутат-единоросс проголосовал против.

Напомним, что Лиминчук возглавляет в Заксобрании Карелии комитет по строительству, ЖКХ и энергетике.

По мнению экспертов, его назначение руководителем фракции "Единой России" означает усиление группы влияния депутата ЗС РК Виталия Красулина и замглавы Карелии по внутренней политике Владимира Любарского.