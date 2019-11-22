Депутаты отменили земельный налог для многодетных семей Петрозаводска

Депутаты городского совета проголосовали за освобождение от уплаты земельного налога семей из Петрозаводска, имеющих трех и более детей, независимо от площади участков.

Голосование состоялось сегодня на сессии Петросовета. Решение было принято единогласно. Предложенный проект предусматривает внесение изменений в порядок установления и введения в Петрозаводске земельного налога. Он предполагает предоставление новых мер поддержки для многодетных семей карельской столицы.

"Освободить от уплаты земельного налога в отношении одного земельного участка (по выбору налогоплательщика), находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей", - указано в проекте решения.

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