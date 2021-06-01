Депутаты парламента Карелии нашли деньги на выплаты детям войны

В Законодательном собрании республики продолжается работа над законопроектом «О детях войны в Республике Карелия».

В карельском паралменте напомнили, проект закона закрепляет в республике статус «дети войны» и меры поддержки для жителей, которые родились в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Законодательную инициативу в Заксобрание внесла фракция «Единая Россия». Подписи под важным социальным законопроектом также поставили депутаты из парламентских фракций КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко».

Законопроект предусматривает внеочередной прием детей войны в государственных учреждениях здравоохранения и социального обсаживания, оказание квалифицированной специализированной медпомощи в госпитале для ветеранов войн, бесплатное посещение культурных мероприятий, проводимых в государственных учреждениях культуры республики.

Ко второму чтению парламентарии подготовили поправки. В частности, Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович и депутаты фракции «Единая Россия» предложили установить денежные выплаты для новой льготной категории. На эти цели из бюджета Карелии планируется направить 40 млн рублей. Кроме этого, депутаты считают, что детям войны должна бесплатно оказываться юридическая помощь.

«Ко второму чтению законопроекта мы нашли возможность предусмотреть в бюджете республики денежные выплаты детям войны. Мы также предложили сделать бесплатной юридическую помощь для данной категории граждан. Законопроект предполагает и другие меры поддержки», - прокомментировал Председатель Законодательного собрания Карелии.

Элиссан Шандалович подчеркнул, что даже после того, как закон примут в окончательном чтении, работа над ним будет продолжаться, а меры поддержки совершенствоваться с учетом возможностей бюджета.

Все поступившие поправки к законопроекту будут рассмотрены 8 июня на заседании Комитета по здравоохранению и социальной политике.