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Депутаты парламента Карелии обратились в Следком и Минобороны, чтобы выяснить судьбу человеческих останков из Сандармоха

Новости. Общество
09:30, 30 Октября 2020
фото: Валерий Поташов/Столица на Онего
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Найденные поисковиками Российского военно-исторического общества останки 17 человек до сих пор по закону не захоронены, утверждают парламентарии.

Фракция "Яблоко" в парламенте Карелии отправила запросы главе республики Артуру Парфенчикову, в региональное управление следственного комитета России и управление министерства обороны страны по увековечению памяти погибших при защите Отечества с просьбой сообщить результаты судебно-медицинской экспертизы останков 17 человек, которые были обнаружены поисковиками Российского военно-исторического общества в урочище Сандармох в 2018-2019 гг. Депутаты поинтересовались, кому в дальнейшем были переданы эти останки для захоронения, а также какие меры были приняты Минобороны РФ и правительством Карелии по захоронению и мемориализации погибших, как это положено по закону.

Как отметила член фракции "Яблоко" Эмилия Слабунова, во время поисковой экспедиции, проведенной Российским военно-историческим обществом в период с 25 августа по 5 сентября 2018 года в урочище Сандармох Медвежьегорского района Карелии были вскрыты две погребальные ямы с последующей эксгумацией останков пяти человек, которые были переданы согласно действующему законодательству на экспертизу в республиканское управление следственного комитета.  По данным РВИО, 16 августа 2019 года во время новой поисковой экспедиции в Сандармохе были обнаружены и переданы на экспертизу в Следком России останки еще 12 человек. Однако до настоящего времени захоронение этих останков в соответствие с Законом РФ от 14.01.1993г. № 4292-1 (в ред. от 01.04.2020) "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" и Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 01.10.2019) "О погребении и похоронном деле" не произведено.

Напомним, урочище Сандармох является местом массовых казней, которые устраивали в 30-е годы прошлого столетия сотрудники НКВД. Родственники репрессированных выступили против проведения Российским военно-историческим обществом раскопок на территории мемориала в Медвежьегорском районе.  

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