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Депутаты парламента Карелии обсудили организацию медпомощи жителям Прионежья

Новости. Общество
16:31, 07 Февраля 2023
фото: © medrussia.org

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Вопрос организации медпомощи жителям Прионежского района обсудили сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается людям в городских поликлиниках Петрозаводска № 1, 2, 3, 4 и в клинической больнице «РЖД-Медицина». А на территории района - филиалом Республиканской больницы им. В.А. Баранова. В его состав входят 12 врачебных амбулаторий, 5 ФАПов и поликлиника Прионежского района.

Однако в поселковых амбулаториях не хватает около 40% врачей и фельдшеров, заявила замглавы Минздрава Галина Матвеева.

«В связи с тем, что Прионежский район расположен вокруг Петрозаводска, возможность работать в городе для медицинских работников является более желаемой нежели оставаться в районе Отрабатывают по программам «Земский доктор», «Земский фельдшер» определенное количество лет и уезжают. Здесь вопрос очень сложный. Наверное, влияет социально-экономическая ситуация в целом – отсутствие, особенно для молодых специалистов, каких-то возможностей развлечений, отдыха, бытовых условий… Переезжают в Петрозаводск для работы в городских поликлиниках», - пояснила Галина Матвеева.

Заместитель председателя парламента, депутат от Прионежского района Ольга Шмаеник считает, что пока не решена кадровая проблема, модернизация здравоохранения в районе не будет иметь ожидаемого эффекта.

«Много денег вложено и в строительство и в реконструкцию учреждений здравоохранения, а специалистов нет. Ситуация, к сожалению, несмотря не все меры поддержки таких специалистов у нас в районе, не улучшается», - сказала Ольга Шмаеник.

Она предложила Минздраву и органам местного самоуправления возможный вариант решения этой проблемы.

«Есть же многие ребята, которые не хотят жить в городе. Они хотят жить в деревне. Сейчас есть возможность получить земельный участок, субсидию на строительство жилья и так далее… Нам нужно уже на стадии 8-9 класса присматриваться к ребятам, обязательно профориентировать и дальше целевым образом обучать, чтобы они оставались в сельской местности», - сказала вице-спикер парламента.

Также депутаты видят перспективу улучшения медицинской помощи для жителей Прионежья в создании единого районного медицинского центра на базе строящегося корпуса Республиканской больницы на Лесном проспекте. После его открытия жителям района не надо будет ездить к врачам-специалистам в разные петрозаводские поликлиники, все услуги будут оказываться в одном здании. Завершение строительства запланировано на конец 2023 года.

Депутаты договорились с Минздравом провести отдельное совещание по организации работы этого центра.

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