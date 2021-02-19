Депутаты парламента Карелии подключатся к разработке Порядка по формированию рыбоводных участков

Председатель парламентского Комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике Леонид Лиминчук на заседании правительства Карелии предложил подключить депутатов к работе над Порядком по формированию рыбоводных участков в республике.

"Вопрос учета мнения граждан при формировании участков для рыбоводов очень актуальный и резонансный. Это полномочия субъекта, но Порядок пока еще не разработан. Мы предлагаем свое участие в разработке данного нормативного документа", – отметил Леонид Лиминчук.



Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов отметил, что документ разрабатывается специалистами Минсельхоза, Администрации Главы республики и карельской прокуратуры. Руководитель ведомства поддержал предложение Леонида Лиминчука о привлечении законодателей к этой работе.



Напомним, ранее благодаря вмешательству парламента и лично председателя Заксобрания Карелии Элиссана Шандаловича удалось не допустить выделения новых участков для организации форелеводческих хозяйств в ряде населенных пунктов республики, где местные жители были против таких решений. Как подчеркнул спикер парламента, решения о размещении рыбоводных хозяйств должны приниматься только по результатам общественных обсуждений.



"С развитием рыбохозяйственной отрасли в Карелии все острее встают проблемы соблюдения экологических норм и поддержания естественного состояния водоемов, на которых ведется деятельность по размножению товарной рыбы. Здесь очень важно соблюдать баланс между экологией, интересами населения и экономикой. При этом мнение местных жителей, которые живут в непосредственной близости от водоема, должно учитываться в первую очередь", – отмечал ранее Элиссан Шандалович.