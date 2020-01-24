890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пьяный участник драки у кафе "Мангал" в Петрозаводске сбил человека на машине
Сегодня 13:20
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
Сегодня 13:00
"Корелию всякий щиплет"
24.01.2020 18:20
В Карелии женщина за рулем иномарки улетела в кювет и оказалась в больнице 1
Сегодня 10:33

Депутаты парламента Карелии поздравили с новосельем семью с тройняшками, которой выделили из бюджета 4 млн рублей на квартиру

Новости. Политика
16:09, 25 Января 2020
фото: Законодательное собрание Карелии
Загрузка...

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, депутаты Марина Гуменникова и Михаил Стоцкий 25 января поздравили с новосельем многодетную семью из Петрозаводска, которая получила сертификат на покупку квартиры.

Напомним, в апреле 2019 года Законодательное Собрание внесло поправки в республиканский закон "О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей", которые инициировали Элиссан Шандалович и и.о. главы Карелии Александр Чепик. Закон дал право семьям с тройняшками улучшать свои жилищные условия за счет регионального бюджета.

В конце 2019 года семья Кристины и Семена Малки, у которых трое пятилетних сыновей и дочка 13 лет, получила сертификат в размере 3,97 млн рублей на покупку жилья. Недавно они въехали в четырехкомнатную квартиру в микрорайоне Древлянка. Сегодня депутаты карельского парламента поздравили семью с новосельем и вручили подарки от Законодательного Собрания.

"Ранее мы ютились у родственников в комнате 18 квадратных метров. Теперь у нас большая квартира, детям есть место, где резвиться. У тройняшек отдельная комната, у дочки и у нас с супругой тоже", - рассказал депутатам Семен Малки.

Его супруга Кристина призналась, что без помощи государства многодетная семья не смогла бы себе позволить такое жилье, так как ипотеку из-за невысоких доходов взять не получалось. "Мы очень счастливы и рады, что у нас появилась своя квартира. Большое спасибо Законодательному Собранию и Правительству Карелии", - отметила женщина.

По словам спикера карельского парламента Элиссана Шандаловича, поддержка семей – одна из приоритетных задач, которая поставлена Президентом России. Законодатели республики уделяют этому направлению особое внимание. Закон о поддержке семей, в которых родились сразу трое детей, является наглядным примером.

"Очень приятно, что законы, которые мы принимаем, реально работают, работают для людей. Сегодня мы в этом убедились", - сказал Элиссан Шандалович.

Депутат Марина Гуменникова отметила, что разработанные нормативные документы к закону дают возможность в короткие сроки получить сертификат на улучшение жилищных условий. "Семья может выбрать именно ту квартиру, в которой будет чувствовать себя комфортно. Закон согласуется с государственной политикой, которая направлена на улучшение качества жизни граждан", - пояснила парламентарий.

Член Комитета по здравоохранению и социальной политике Михаил Стоцкий уточнил, что размер предусмотренной законом выплаты рассчитывается из нормы предоставления площади в соответствующем муниципальном образовании, среднерыночной стоимости жилья и количества членов семьи, где родилась тройня. К настоящему моменту сертификаты получили уже три семьи.

Председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович добавил, что в Карелии многодетным семьям также предоставляются бесплатные земельные участки и региональный материнский капитал. С 2020 года они освобождены от уплаты транспортного налога на легковой автомобиль. В планах законодателей – расширение направлений использования регионального материнского капитала.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.01.2020, 13:42
Новогодняя конструкция рухнула на посетителей катка в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
20.01.2020, 13:07
Трое рыбаков на снегоходе утонули в Карелии
21.01.2020, 18:40
Все больше людей устраиваются на работу в Финляндию, чтобы получить вид на жительство
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
22.01.2020, 09:16
Женщина скончалась в "скорой" после крупного пожара в Петрозаводске
21.01.2020, 07:24
Петербургский предприниматель предложил построить в Петрозаводске метро

Аналитика

24.01.2020 09:56
Обществоведение
Самые страшные злодеи Карелии 3
Кто из преступников получил пожизненный срок: портреты самых опасных преступников Карелии, шансы которых вернуться в общество суд приравнял к нулю.
Куда пропала взятка
23.01.2020 13:33
Преимущества баннерной рекламы
23.01.2020 09:04
Десять лучших книг 2019, которые вы могли пропустить 4
22.01.2020 12:10
Два детских садика на район
22.01.2020 10:45
Вся аналитика

Чтиво

24.01.2020 13:30
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 5
24.01.2020 12:59
Как восстановить волосы зимой: подборка бюджетных средств
20.01.2020 12:02
архив чтиво

Медиа

Крещенские купания в Петрозаводске - 2020
20.01.2020 11:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»