Депутаты парламента Карелии поздравили с новосельем семью с тройняшками, которой выделили из бюджета 4 млн рублей на квартиру

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, депутаты Марина Гуменникова и Михаил Стоцкий 25 января поздравили с новосельем многодетную семью из Петрозаводска, которая получила сертификат на покупку квартиры.

Напомним, в апреле 2019 года Законодательное Собрание внесло поправки в республиканский закон "О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей", которые инициировали Элиссан Шандалович и и.о. главы Карелии Александр Чепик. Закон дал право семьям с тройняшками улучшать свои жилищные условия за счет регионального бюджета.

В конце 2019 года семья Кристины и Семена Малки, у которых трое пятилетних сыновей и дочка 13 лет, получила сертификат в размере 3,97 млн рублей на покупку жилья. Недавно они въехали в четырехкомнатную квартиру в микрорайоне Древлянка. Сегодня депутаты карельского парламента поздравили семью с новосельем и вручили подарки от Законодательного Собрания.

"Ранее мы ютились у родственников в комнате 18 квадратных метров. Теперь у нас большая квартира, детям есть место, где резвиться. У тройняшек отдельная комната, у дочки и у нас с супругой тоже", - рассказал депутатам Семен Малки.

Его супруга Кристина призналась, что без помощи государства многодетная семья не смогла бы себе позволить такое жилье, так как ипотеку из-за невысоких доходов взять не получалось. "Мы очень счастливы и рады, что у нас появилась своя квартира. Большое спасибо Законодательному Собранию и Правительству Карелии", - отметила женщина.

По словам спикера карельского парламента Элиссана Шандаловича, поддержка семей – одна из приоритетных задач, которая поставлена Президентом России. Законодатели республики уделяют этому направлению особое внимание. Закон о поддержке семей, в которых родились сразу трое детей, является наглядным примером.

"Очень приятно, что законы, которые мы принимаем, реально работают, работают для людей. Сегодня мы в этом убедились", - сказал Элиссан Шандалович.

Депутат Марина Гуменникова отметила, что разработанные нормативные документы к закону дают возможность в короткие сроки получить сертификат на улучшение жилищных условий. "Семья может выбрать именно ту квартиру, в которой будет чувствовать себя комфортно. Закон согласуется с государственной политикой, которая направлена на улучшение качества жизни граждан", - пояснила парламентарий.

Член Комитета по здравоохранению и социальной политике Михаил Стоцкий уточнил, что размер предусмотренной законом выплаты рассчитывается из нормы предоставления площади в соответствующем муниципальном образовании, среднерыночной стоимости жилья и количества членов семьи, где родилась тройня. К настоящему моменту сертификаты получили уже три семьи.

Председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович добавил, что в Карелии многодетным семьям также предоставляются бесплатные земельные участки и региональный материнский капитал. С 2020 года они освобождены от уплаты транспортного налога на легковой автомобиль. В планах законодателей – расширение направлений использования регионального материнского капитала.