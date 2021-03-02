Депутаты парламента Карелии предложили изменить его регламент

Предложения касаются участия представителей депутатских фракций в заседаниях парламентского совета.

Группа депутатов Законодательного собрания Карелии предложила внести изменения в регламент республиканского парламента. Согласно этим изменениям, в отсутствие руководителей парламентских фракций в заседании Совета Законодательного собрания принимают участие заместители или другие члены фракций.

Как отмечается в пояснительной записке к депутатскому предложению, действующий регламент предусматривает участие в таких заседаниях либо руководителей, либо заместителей руководителей фракций. Авторами предложения выступили представители "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Яблока".