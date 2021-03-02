Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Коронавирус оборвал жизнь еще трех жителей Карелии, среди которых 49-летний мужчина 3
Сегодня 09:42
В ГИБДД Петрозаводска рассказали, почему пешеход напал на автомобиль 2
Сегодня 13:16
Актриса фильмов для взрослых поделилась опытом знакомств в интернете
02.03.2021 23:30
Власти подготовили очередное изменение схемы движения транспорта в центре Петрозаводска
Сегодня 06:40
Юные спортсмены из Карелии завоевали награды на соревнованиях по фигурному катанию
02.03.2021 18:40
Пенсионный фонд Карелии разъяснил, от чего зависит "северный" стаж, нужный для досрочной пенсии 12
Сегодня 11:31
Крокодил два часа сражался с мужчиной и проиграл 2
02.03.2021 19:10

Депутаты парламента Карелии предложили изменить его регламент

Новости. Политика
13:58, 03 Марта 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
Загрузка...

Предложения касаются участия представителей депутатских фракций в заседаниях парламентского совета.

Группа депутатов Законодательного собрания Карелии предложила внести изменения в регламент республиканского парламента. Согласно этим изменениям, в отсутствие руководителей парламентских фракций в заседании Совета Законодательного собрания принимают участие заместители или другие члены фракций.

Как отмечается в пояснительной записке к депутатскому предложению, действующий регламент предусматривает участие в таких заседаниях либо руководителей, либо заместителей руководителей фракций. Авторами предложения выступили представители "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Яблока".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Внимательный чел
2021-03-03 14:22:35
Ежели бы обнародовали смету расходов на ЗС РК, думаю вопросов уже не было бы.....
врунофф
2021-03-03 14:17:06
Да пофиг. Этих всех в сентябре уже не будет.
кир
2021-03-03 14:03:40
Распустить Законодательное Собрание, - сказал кот. В России живем.
David.
2021-03-03 14:11:32
кир, разве можно назвать твою жизнь, жизнью? Ты же бот и только. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
01.03.2021, 11:50
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
24.02.2021, 16:50
Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
01.03.2021, 13:24
Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники
01.03.2021, 17:29
Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии

Аналитика

02.03.2021 15:10
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Карельских министров обязали экономить 1
02.03.2021 15:04
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 4
02.03.2021 14:00
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021 11:50
"Зима не должна быть для подрядчика сюрпризом" 8
25.02.2021 16:30
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2021 09:21
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»