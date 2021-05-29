Реклама на сайте
Прислать новость
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека
Сегодня 13:34
Задолженность россиян по ипотеке впервые превысила 10 трлн рублей 5
29.05.2021 19:40
Артур Парфенчиков стал участником забега по историческому центру Петрозаводска 7
Сегодня 10:49
Стивен Сигал вступил в российскую партию и разработал первый законопроект 4
29.05.2021 20:40
«Одно неловкое движение, и беды не избежать» - в Петрозаводске построили детскую площадку на крыше парковки 5
Сегодня 10:24

Депутаты парламента Карелии устроили холодный душ республиканскому министерству имущественных и земельных отношений

Новости. Политика
16:34, 30 Мая 2021
фото: © ИА «Республика» / Сергей Юдин

Мало кто ожидал, что утверждение в Заксобрании Карелии очередных итогов исполнения региональной программы приватизации обернется очередным холодным душем для республиканских чиновников, ответственных за управление государственным имуществом.

По словам губернаторского представителя в карельском парламенте Юрия Шабанова, во время обсуждения этих итогов депутатским комитетом по экономической политике особых вопросов к документу не возникло, и господин Шабанов даже не счел необходимым приглашать на сессию министра имущественных и земельных отношений Янину Свидскую. Но ее отсутствие на внеочередном заседании Законодательного собрания только подогрело эмоции депутатов.

Преобразите свой город в несколько кликов
28.05.2021 17:35

Напомним, в прошлом году в Карелии не было реализовано ни одного государственного пакета акций и ни одного имущественного комплекса государственных унитарных предприятий республики из числа запланированных к приватизации. По сути, продажа 22 объектов недвижимости стала единственным достижением республиканских властей в исполнении утвержденной ими программы. От реализации этих объектов карельская казна получила около 65,5 миллиона рублей. Из них более 49,5 миллиона рублей составили доходы от продажи зданий, сооружений и помещений, а остальные 15,9 миллиона – поступления от продажи земельных участков, которые были отчуждены одновременно со зданиями, включенными в программу приватизации.

В целом, доходы бюджета Карелии от продажи материальных и нематериальных активов составили в 2020 году свыше 74,7 миллиона рублей и по сравнению с предыдущим годом выросли более чем вдвое. Однако стоит заметить, что в прошлом году республиканские власти рассчитывали получить от реализации региональных активов почти 267 миллионов, и это означает, что план по сбору такого вида доходов оказался выполнен в Карелии лишь на 28%.

Выступление на сессии «единоросса» Красулина поддержал лидер фракции «Справедливой России» Виктор Степанов, который считает, что у республиканского правительства нет стратегии по управлению государственным имуществом.

Подробнее о скандале читайте в статье Валерия Поташова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
24.05.2021, 17:20
Стали известны самый богатый и самый бедный министры Карелии
28.05.2021, 10:45
Лето придет в Карелию со снегом и ливнями
28.05.2021, 18:20
В лобовом столкновении на трассе «Кола» погибли две женщины с ребенком и выжила 80-летняя бабушка
27.05.2021, 19:29
Час назад под Петрозаводском произошло смертельное ДТП (ВИДЕО)

Аналитика

27.05.2021 16:45
Капитал
Весенняя уборка в режиме нон-стоп
В компании «ТехРент» рассказали, как справляются с уборкой Петрозаводска весной.
Соседство с душком 9
27.05.2021 15:20
Вывезти мусор, ликвидировать свалку
27.05.2021 09:00
Последний звонок: долгое, доброе эхо 13
26.05.2021 11:45
Есть ли у вас иммунитет к коронавирусу COVID-19?
25.05.2021 16:50
Вся аналитика

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»