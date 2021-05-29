Депутаты парламента Карелии устроили холодный душ республиканскому министерству имущественных и земельных отношений

Мало кто ожидал, что утверждение в Заксобрании Карелии очередных итогов исполнения региональной программы приватизации обернется очередным холодным душем для республиканских чиновников, ответственных за управление государственным имуществом.

По словам губернаторского представителя в карельском парламенте Юрия Шабанова, во время обсуждения этих итогов депутатским комитетом по экономической политике особых вопросов к документу не возникло, и господин Шабанов даже не счел необходимым приглашать на сессию министра имущественных и земельных отношений Янину Свидскую. Но ее отсутствие на внеочередном заседании Законодательного собрания только подогрело эмоции депутатов.

Напомним, в прошлом году в Карелии не было реализовано ни одного государственного пакета акций и ни одного имущественного комплекса государственных унитарных предприятий республики из числа запланированных к приватизации. По сути, продажа 22 объектов недвижимости стала единственным достижением республиканских властей в исполнении утвержденной ими программы. От реализации этих объектов карельская казна получила около 65,5 миллиона рублей. Из них более 49,5 миллиона рублей составили доходы от продажи зданий, сооружений и помещений, а остальные 15,9 миллиона – поступления от продажи земельных участков, которые были отчуждены одновременно со зданиями, включенными в программу приватизации.

В целом, доходы бюджета Карелии от продажи материальных и нематериальных активов составили в 2020 году свыше 74,7 миллиона рублей и по сравнению с предыдущим годом выросли более чем вдвое. Однако стоит заметить, что в прошлом году республиканские власти рассчитывали получить от реализации региональных активов почти 267 миллионов, и это означает, что план по сбору такого вида доходов оказался выполнен в Карелии лишь на 28%.

Выступление на сессии «единоросса» Красулина поддержал лидер фракции «Справедливой России» Виктор Степанов, который считает, что у республиканского правительства нет стратегии по управлению государственным имуществом.

Подробнее о скандале читайте в статье Валерия Поташова.