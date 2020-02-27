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Депутаты парламента Карелии внесли законопроект о покупке автомобиля за счет регионального маткапитала

Новости. Общество
18:18, 27 Февраля 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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В Законодательное собрание Карелии внесен проект закона, предоставляющий многодетным семьям возможность тратить материнский капитал на покупку нового автомобиля.

Авторами инициативы выступили депутаты Ольга Шмаеник, Элиссан Шандалович и Лариса Жданова.

Законопроектом предлагается внести изменения в региональный закон "О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей" и предоставить возможность семьям, имеющим право на региональный материнский капитал, направлять средства на покупку пассажирского авто. Транспортное средство должно быть новым и произведено на территории Российской Федерации.

"Полагаем, что государственная помощь, в том числе в приобретении автомобиля, будет хорошей поддержкой многодетным семьям, существенно упростит процесс воспитания детей, повысит мобильность семей", - отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.

Региональный материнский капитал в Карелии составляет 105 тыс. 500 рублей. Им могут воспользоваться семьи при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей. По действующему законодательству, средства могут быть использованы на улучшение жилищных условий, выплаты по кредитам на покупку жилья, оплату детского сада, а также на обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации.

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