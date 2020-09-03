Депутаты Петросовета написали диктант Победы (ФОТОФАКТ)

И.о. председателя Петросовета Александр Ханцевич и депутат Павел Сандберг приняли участие во всероссийской акции "Диктант Победы".

Как сообщили в Петросовете, Александр Ханцевич и Павел Сандберг писали диктант Победы на площадке общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева в Петрозаводске. По условиям акции депутаты прошли исторический тест из 25 вопросов на знание истории Великой Отечественной войны в течение 45 минут.





Отметим, что просветительско-патриотическая акция в рамках федерального проекта "Историческая память" прошла накануне на 11 тысячах площадок во всех регионах страны.

Впервые акция была проведена в мае 2019 года, тогда в ней приняли участие около 100 тысяч человек из России и других стран.