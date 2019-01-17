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Новости. Политика
12:01, 17 Января 2019

Депутаты Петросовета обсудили изменения в правила благоустройства

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Члены рабочей группы по подготовке изменений в правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводске поддержали изменения, предложенные специалистами городской администрации.

Как сообщили в пресс-службе Петросовета, изменения приводят правила благоустройства в соответствие с федеральным законодательством и с требованием прокуратуры.

Новая редакция предусматривает внесение технических правок в общий текст документа, а также уточняет ряд положений, касающихся установки урн, вывесок и требований к внешнему виду и содержанию фасадов зданий, строений и сооружений.

В частности, урны для сбора мусора теперь должны быть изготовлены в соответствии с образцами, утвержденными Петросоветом. Ранее варианты утверждала администрация города.

Изменения коснутся и процедуры согласования требований к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений. Кроме того, в новую редакцию документа добавлен пункт о том, что архитектурно-градостроительный облик зданий, строений и сооружений подлежит согласованию с администрацией карельской столицы в соответствии с порядком, утвержденным Петрозаводским городским Советом.

Участники рабочей группы, в которую входят представители депутатского корпуса и специалисты мэрии единогласно поддержали предложенные изменения. Проект решения вынесен на публичные слушания с участием горожан.

На заседании члены рабочей группы также рассмотрен первый проект решения "Об утверждении образцов урн для сбора мусора на территории Петрозаводского округа". Документ определяет шесть стандартных вариантов емкостей для сбора мусора.

Депутаты Петросовета указали, что этого явно недостаточно, и порекомендовали доработать данный перечень в плане стилистического и ценового разнообразия, а также в соответствии с существующими реалиями. В списке необходимо дополнительно предусмотреть альтернативные варианты: более утонченные и изысканные образцы урн для установки в парках или у зданий объектов культуры и простые бюджетные мусорницы для размещения, к примеру, у подъездов многоквартирных домов.

Кроме того, в текст проекта решения предложено внести формулировку, позволяющую согласовывать проекты урн в индивидуальном порядке. Данный пункт позволит устанавливать в городе нестандартные формы, которые выполнены по отдельным авторским эскизам.

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Комментарии

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Горожанин
2019-01-17 13:54:39
"Проекты урн" - ну неужели этим должны быть озабочены депутаты? У нас вообще проект застройки города есть? Людям сие неведомо
ПлачУ и ПлАчу
2019-01-17 14:10:17
Горожанин, вот и петросовет кризис достал - осталось только урны продавать, и конкурентов тупыми требованиями сгонять...
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