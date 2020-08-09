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Депутаты Петросовета обсудили вопрос: как убрать лужу, появившуюся на новом асфальте у дома на Кукковке

Новости. Общество
15:27, 10 Августа 2020
фото: Петросовет
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Депутаты Петросовета продолжают контроль за качеством благоустройства дворов на своих избирательных округах.

В минувшую пятницу, 7 августа, по инициативе депутата городского Совета по округу №7 Андрей Ушакова во дворе дома №31 по улице Балтийской состоялась встреча с жителями. На мероприятии с участием специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства обсуждался вопрос организации дренажа для дождевых вод на благоустроенной дворовой территории.

В рабочей встрече приняли участие представители комитета ЖКХ администрации города, МКУ "Служба заказчика", управляющей и подрядной организаций, а также члены актива дома.

Работы по асфальтированию во дворе на улице Балтийской были проведены в этом году в рамках программы "Комфортная городская среда" и пока не приняты заказчиком. При апробировании нового покрытия в дождливую погоду выявлен недостаток – на асфальте стала скапливаться вода.

В ходе проведенного осмотра установлено, что причина образования луж напрямую связана с полным отсутствием дренажной системы на придомовой территории. Проектная ошибка была допущена еще при строительстве здания в 1980-х годах, однако негативные последствия данного дефекта проявились только спустя 40 лет, уже после укладки свежего асфальта. Ранее накоплению дождевых вод препятствовали провалы в покрытии, которые выступали в качестве своеобразных водоотводов.

Совместное выездное совещание, посвященное данной проблеме, прошло в формате открытого диалога. Депутат Петросовета Андрей Ушаков, специалисты ЖКХ и собственники квартир заслушали различные мнения и совместно обсудили возможные варианты организации дренажа во дворе дома №31 по улице Балтийская.

Также подрядчику было указано на необходимость устранения впадины глубиной 2 сантиметра, образовавшейся после асфальтирования, которая способствует дополнительному собиранию воды. По итогам переговоров достигнута договоренность, что организация устранит данный недочет за счет собственных средств.

"Опасения жителей, которые ждали ремонт своего двора несколько десятков лет, вполне обоснованы. Образование луж на асфальте губительно для нового покрытия, в течение короткого времени может свести к нулю общий результат благоустройства и все усилия, приложенные собственниками для включения объекта в перечень программы "Комфортная городская среда". Поэтому сегодня поставлена задача - оперативно найти выход из сложившийся ситуации. В качестве предложений высказывались варианты оборудования дополнительных уклонов или специальных щелей-стоков для воды в самом асфальте, но окончательное техническое решение примут специалисты уже после проведения полного обследования. Со своей стороны Петросовет держит данный вопрос на контроле и обязательно проследит, чтобы ремонт был выполнен в полном объеме и качественно. Только после устранения всех недочетов можно говорить об его окончании и приемке работ на объекте", - подвел результаты встречи депутат Петрозаводского городского Совета по округу №7 Андрей Ушаков.

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Комментарии

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елпидифор
2020-08-10 16:22:11
В чем-то кир прав. Интеллект наших дорожников мало соответствует восприятию истинного горизонта, (чему их когда-то, может быть, пытались научили) с тупой укладкой поверхности асфальта. Это как и то, что кухарку, то ли офицера госбезопасности не всегда можно научить управлять государством.
новый
2020-08-10 16:11:40
Инженерная геодезия им неведома. Был в университете преподаватель Качанов. Теперь нету. Куда катится страна...
Рэм
2020-08-10 15:48:10
На Кирова, 1, напротив МВД, лужа после дождя обалденная и долго "не уходит" ни куда!?! Уже несколько лет!
Раньше было две беды,как говорят, теперь добавилась третья; "Дали дуракам дорогу! ", Так нынче поговаривают.... простите...
кир
2020-08-10 15:44:08
Лужи на старом и новом асфальте - это проблема даже не техническая, а цивилизационная. "Мы привыкши так жить". Иначе не умеем и не хотим.
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