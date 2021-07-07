Депутаты Петросовета проинспектировали работы по благоустройству излюбленного места отдыха горожан

Городские парламентарии побывали в Песках, где приводят в порядок прибрежную территорию.

На выездном совещании депутат Петрозаводского городского совета Павел Петров, первый заместитель главы администрации карельской столицы Инна Колыхматова и специалисты комитета ЖКХ Петрозаводска ознакомились с ходом реализации благоустройства зоны отдыха в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе Петросовета.

Работы на объекте выполняет ООО «Контрейд». На данный момент специалисты подрядной организации демонтировали элементы старых архитектурных форм, провели подготовительные работы, установили новые кабинки для переодевания.

На прибрежной территории в Песках произведен монтаж детского игрового комплекса, выполненного в виде деревянного комплекса со скалодромом. В ближайшее время на общественной территории установят новые лежаки, скамейки, урны, а также металлические стойки для игры в волейбол.

Депутат Петросовета Павел Петров отметил, что стоимость выполнения всех работ по благоустройству, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом, составит свыше 3,2 млн рублей. Планируется, что объект будет полностью готов к концу июля.

— Вместе с жителями мы продолжаем обустраивать береговую линию Петрозаводска. По требованиям Роспотребнадзора в карельской столице нет ни одного официального пляжа, но у нас должны быть цивилизованные и комфортные места отдыха на природе у воды, куда люди смогли бы прийти с семьёй и друзьями просто позагорать или позаниматься спортом на открытом воздухе. В этом году федеральная программа «Комфортная городская среда» предоставила хорошую возможность привести в порядок местечко Пески с привлечением серьезного бюджетного финансирования. В ходе рейтингового голосования данный проект, который предложила инициативная группа граждан, получил широкую поддержку горожан. И мы надеемся, что его реализация станет хорошим стимулом для дальнейшего развития этой популярной общественной территории, — подчеркнул депутат.

Павел Петров также напомнил, что в текущем году на всех объектах благоустройства со стороны депутатов городского Совета и общественников вновь организован самый пристальный контроль качества работ и соблюдения сроков контрактов.

— Принципиально важно выявить дефекты и предотвратить недоработки еще на этапе ремонта, чем переделывать уже после окончания работ в рамках гарантийного обслуживания, — добавил народный избранник.

В горсовете напомнили, что по итогам рейтингового голосования на платформе «Активный горожанин», которое состоялось минувшим летом, петрозаводчане определили перечень из семи объектов для благоустройства по программе «Комфортная городская среда» в 2021 году. На сегодняшний день, уже завершился ремонт первого из них — Сортавальского бульвара на Кукковке, продолжаются работы возле Городской поликлиники № 1 на Древлянке, Детской городской поликлиники № 1 в Октябрьском районе, а также у спортивного комплекса «Луми» и на прибрежной территории в Песках. Сроки окончания ремонта всех территорий — 1 сентября текущего года.