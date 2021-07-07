Депутаты Петросовета следят за ходом ремонта дворов

Исполняющий обязанности председателя Петросовета Александр Ханцевич вместе с представителями Комитета ЖКХ, управляющей организации и жителями проинспектировал работу подрядчика по благоустройству дворовой территории на Ключевой.

Депутат побывал во дворе дома №14а на ул. Нойбранденбургская. Это одна из 35 придомовых территорий, которые в этом году приведут в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды» к 30 августа. На сегодняшний день на объекте полностью выполнен подготовительный цикл работ. До конца недели во дворе подрядная организация ООО «Благоустройство» выполнит асфальтирование дворовой территории, а также оборудует на ней освещение, установит скамейки и урны, отметили в пресс-службе Петросовета.

- Мы видим, что подрядная организация выполняет работы в хорошем темпе, в соответствии с графиком. По просьбе граждан во дворе выполнены уклоны для вывода дождевых вод, которые будут препятствовать образованию луж, исключат подтопление тротуара и парковки. Кроме того, с подрядчиком достигнуты договоренности о дополнительном обустройстве территории бывшей газораспределительной станции, которую в дальнейшем планируется использовать для создания дополнительных мест под стоянку автомобилей местных жителей, - рассказал по итогам осмотра депутат городского совета Александр Ханцевич.

Депутат также добавил, что, как и в предыдущие годы, Петросовет вместе с горожанами продолжает внимательно следить за качеством работы подрядчиков на всех этапах. На следующей неделе депутат намерен повторно посетить двор, чтобы оценить реализацию проекта благоустройства в полном объеме.

- Программа «Формирование комфортной городской среды» предоставляет жителям хороший шанс отремонтировать свой двор с привлечением серьезных средств из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Всего с 2017 года только на Ключевой благоустроены порядка 30 дворов, всего же по городу приведены в порядок уже свыше 230 придомовых территорий. Важно, что участие в программе придает жителям дополнительный стимул для продолжения обустройства своих территорий рядом с домом. Так, после окончания работ жители ул. Нойбранденбургская,14 а планируют облагородить газоны и провести озеленение, - отметил Александр Ханцевич.Исполняющий обязанности председателя Петросовета напомнил, что реализация программы «Комфортная городская среда» продолжается. До 1 августа 2021 года у всех желающих благоустроить дворовую территорию своего многоквартирного дома еще есть возможность подать заявку в администрацию карельской столицы на участие в конкурсном отборе программы «Формирование комфортной городской среды» следующего года. Со своей стороны депутаты Петросовета на своих округах готовы оказать представителям советов домов и ТСЖ всю необходимую консультативную помощь в оформлении заявки.