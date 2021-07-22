Депутаты Петросовета соберутся на внеочередную сессию

Парламентарии Петрозаводска проведут внеочередную сессию городского совета в августе.

По сообщению пресс-службы Петросовета, в повестку сессии, которая назначена на 4 августа, внесен вопрос о приеме из государственной собственности республики в муниципальную собственность города здания школы №55 на улице Оборонная улица в микрорайоне Древлянка.

Заседание начнется 4 августа в 12.00 и пройдет в большом зале администрации Петрозаводска. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя Петрозаводского городского совета Александр Ханцевич.

Сессия будет проходить с соблюдением особых противоэпидемиологических мер.

Ранее власти столицы Карелии признали, что не успеют подготовить к началу учебного года школу №55 на Древлянке.