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Депутаты поддержали идею реконструировать в Петрозаводске картодром

Новости. Спорт
07:15, 21 Сентября 2020
фото: пресс-служба Петросовета
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Пришедший в упадок картодром на улице Лыжной в Петрозаводске собираются реконструировать для дальнейшего развития автоспорта.

Картодром в районе улицы Лыжной в Петрозаводске остро нуждается в реконструкции. Пока любители автоспорта стараются своими силами поддерживать спортивный объект в порядке.

Как сообщили в Петросовете, на днях здесь состоялась экологическая акция, в которой приняли участие депутат Павел Петров и представители общественных организаций, которым небезразлична судьба картодрома. Волонтеры убрали с территории картодрома мусор и старые покрышки.

Общественники считают, что в рамках реконструкции по всему периметру спортивного объекта необходимо установить ограждения, также нужно обновить асфальтобетонное покрытие, сделать освещение, построить боксы для хранения техники и небольшое административное здание.  

С необходимостью реконструировать картодром согласен и депутат Петросовета Павел Петров.

- На картодроме молодежь нашего города приобщается к здоровому образу жизни, получает полезные навыки вождения и закрепляет свои знания о правилах дорожного движения, - пояснил Павел Петров.

По словам Павла Петрова, инициативу уже поддержали председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, а также министр спорта Алексей Ермашов.

- В ближайшее время вместе коллегами из Петросовета и любителями автоспорта мы еще раз, более подробно и предметно, рассмотрим этот вопрос, подготовим наши предложения по реконструкции картодрома, которые, надеюсь, получат поддержку и в городской администрации, и на республиканском уровне, - добавил Павел Петров.

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