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Депутаты поддержали изменения в бюджет Петрозаводска

Новости. Общество
16:47, 20 Июля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Сегодня состоялась внеочередная сессия Петросовета, где обсудили вопрос о внесении изменений в бюджет Петрозаводска, сообщили в администрации города.

На внеочередной сессии депутаты обсудили вопрос о внесении изменений в бюджет Петрозаводского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В частности, перераспределены средства субсидии из республиканского бюджета на подготовку к празднованию 100-летия Карелии из-за отказа от праздничных мероприятий и наличия экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг.

Средства будут направлены на укладку искусственного покрытия и покрытия легкоатлетических дорожек, установку ограждения на стадионе "Юность" (14 940,0 тыс.руб.), на ликвидацию несанкционированных свалок (4 000,0 тыс.руб.), установление санитарно-защитной зоны кладбища Пески, проведение экологических изысканий в районе Савин Наволок (2 700,0 тыс.руб.), благоустройство территории вокруг памятного знака "Дерево Дружбы" (16 600,0 тыс.руб.), благоустройство территории Паровозного сквера (6 000,0 тыс.руб.), установку туалетных модулей-павильонов (6 000,0 тыс.руб.), ремонт тротуаров с восстановлением газонов вдоль ул. Московской (16 800,0 тыс.руб.), ремонт семи выпусков ливневых вод в реку Неглинка (2 000,0 тыс.руб.), ремонт, модернизацию, реконструкцию объектов наружного освещения (14 255,0 тыс.руб.) и другие мероприятия.

"При распределении средств на освещение мы руководствовались следующими принципами: в первую очередь необходима модернизация и установка освещения там, где его в принципе никогда не было. У нас не было приоритетов – центра города или отдаленных районов – это касается самых плохо освещенных точек города Петрозаводска", - подчеркнула Ирина Мирошник.

В частности, освещение появится на Пряжинском шоссе, работы уже идут на Лососинском шоссе, Карельском проспекте и Гвардейской улице. В случае возникновения экономии, работы продолжатся на Лососинском шоссе и набережной Гюлинга.
Большинством голосов депутаты поддержали предложенные изменения в бюджет города.

Отметим, что сегодняшняя внеочередная сессия прошла без спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, которого арестовали по обвинению в получении взятки более 1,5 млн рублей.

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Комментарии

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