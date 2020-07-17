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Суд арестовал обвиняемого во взятке председателя горсовета Петрозаводска Боднарчука (СРОЧНО)

Новости. Общество
15:14, 18 Июля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Петрозаводский городской суд оставил под стражей обвиняемого в получении взятки в 1,5 млн рублей председателя Петросовета Геннадия Боднарчука до 16 сентября.

Судья городского суда Петрозаводска Марина Носова сегодня, 18 июля, в закрытом заседании избрала меру пресечения председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку, обвиняемому в получении взятки в сумме 1,5 млн рублей, в виде заключения под стражу на два месяца, до 16 сентября.


Столица на Онего

Защитником Боднарчука в суде выступает бывший прокурор Петрозаводска Елена Аскерова.

Председатель Петрозаводского горсовета Геннадий Боднарчук был задержан 17 июля в своем загородном доме в коттеджном поселке "Сосновый бор на Онего".

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета Республики Карелия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год обвиняемый через посредника получил от представителей коммерческих организации взятку в сумме более 1,5 млн рублей за решение вопросов связанных с градостроительной деятельностью администрации Петрозаводского городского округа, в том числе по выдаче им разрешений на строительство.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ по Республике Карелия и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия.

Как стало известно "Столице на Онего" из источников в правоохранительных органах, сейчас Геннадий Боднарчук начал давать показания следователям. Свою вину он не признает.

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