Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии 17 июля задержали председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука.

Этот факт "Столице на Онего" подтвердила адвокат Боднарчука Елена Аскерова, в прошлом - прокурор Петрозаводска.

Она сообщила, что Следком Карелии возбудил уголовное дело по ст. 290 ч.6 УК РФ – получение взятки в особо крупном размере.

Пока Геннадий Боднарчук находится в статусе подозреваемого, рассказала адвокат.

По нашей информации, Боднарчук подозревается в получении взятки в особо крупном размере от своего заместителя Валерия Матвеева.

В настоящее время в кабинете Геннадия Боднарчука в Петросовете проходят обыски.

Следствие ведет Александр Брюханов, старший следователь по особо важным делам Следственного комитета Карелии.

Следком намерен обратиться в суд с ходатайством об аресте Боднарчука завтра.

Ранее сообщалось, что обвиняемый во взятке зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев признал свою вину. Как стало известно, зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев и фактический руководитель занимающегося строительством ООО "Полит-Консалт" Александр Ивин заключили досудебное соглашение со следствием. 12 мая решением Петрозаводского городского суда Матвеев и Ивин были освобождены из-под стражи, в отношении них применили более мягкую меру пресечения, так называемый ЗОД – запрет определенных действий.

Напомним, что Валерий Матвеев был арестован 20 марта по обвинению в получении взятки в 2 млн рублей. Ее, по версии карельского Следкома, зампредседателя Петросовета Матвееву с 2018 по 2019 год передали уже названный Александр Ивин, а также учредитель и директор занимающегося разработкой строительных проектов ООО "Рк-Реновация" Николай Кротов.

Ивин и Кротов, как считает следствие, очевидно, с целью получения большей прибыли, хотели на запланированных ими ранее четырехэтажных зданиях в жилом комплексе "Черника" на улице Балтийской в Петрозаводске надстроить еще один этаж. Между тем, на состоявшихся ранее двух общественных слушаниях жители этого микрорайона не дали добро на дополнительный пятый этаж. Однако Кротов и Ивин, подконтрольная которому фирма "Полит-Консалт" получила разрешительные документы на строительство домов, вероятно, рассчитывали решить этот вопрос. Кстати, по имеющейся информации, Александр Ивин передачу им лично взятки Матвееву отрицает. В этом, по нашим данным, были задействованы некие посредники.