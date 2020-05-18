Обвиняемый во взятке зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев признал свою вину

Зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев заключил досудебное соглашение со следствием, сообщают источники в правоохранительных органах.

Как стало известно "Столице на Онего", зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев и фактический руководитель занимающегося строительством ООО "Полит-Консалт" Александр Ивин заключили досудебное соглашение со следствием. Эту информацию нам сообщили источники в правоохранительных органах.

Заключение досудебного соглашения означает признание вины и согласие сотрудничать с правоохранительными органами. Благодаря "досудебке" подсудимому назначается более мягкое наказание: не более двух третей либо даже половины от максимально возможного в данном случае уголовного срока.

Есть и другие тонкости заключения досудебного соглашения. Его подписывают в случае, если обвиняемый не только признает свою вину, но и сообщает об участии другого лица в совершении данного преступления. Либо, что особенно интересно, дает показания в отношении другого лица, совершившего преступление, о котором ранее было неизвестно, либо мало что известно правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что 12 мая решением Петрозаводского городского суда Матвеев и Ивин были освобождены из-под стражи, в отношении них применили более мягкую меру пресечения, так называемый ЗОД – запрет определенных действий. Им, в частности, запрещено общаться с лицами, допрошенными по делу, нельзя выходить из дома с 20 часов до 6 часов утра, пользоваться телефонной связью и интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, за исключением заявлений, жалоб и ходатайств, связанных с их уголовными делами.

Напомним, что Валерий Матвеев был арестован 20 марта по обвинению в получении взятки в 2 млн. рублей. Ее, по версии карельского Следкома, зампредседателя Петросовета Матвееву с 2018 по 2019 год передали уже названный Александр Ивин, а также учредитель и директор занимающегося разработкой строительных проектов ООО "Рк-Реновация" Николай Кротов.

Ивин и Кротов, как считает следствие, очевидно, с целью получения большей прибыли, хотели на запланированных ими ранее четырехэтажных зданиях в жилом комплексе "Черника" на улице Балтийской в Петрозаводске надстроить еще один этаж. Между тем, на состоявшихся ранее двух общественных слушаниях жители этого микрорайона не дали добро на дополнительный пятый этаж. Однако Кротов и Ивин, подконтрольная которому фирма "Полит-Консалт" получила разрешительные документы на строительство домов, вероятно, рассчитывали решить этот вопрос. Кстати, по имеющейся информации, Александр Ивин передачу им лично взятки Матвееву отрицает. В этом, по нашим данным, были задействованы некие посредники.

Можем предположить, что заключение досудебного соглашения Валерием Матвеевым способно привести к новым резонансным уголовным делам.