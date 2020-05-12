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Обвиняемый во взятке зампредседателя горсовета Петрозаводска покинет изолятор (СРОЧНО)

Новости. Криминал
18:21, 13 Мая 2020
фото: ИА "Республика"/Николай Смирнов
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Петрозаводский городской суд изменил меру пресечения заместителю председателя Петрозаводского городского совета Валерию Матвееву, который ранее был арестован.

Валерий Матвеев будет освобожден из-под стражи. Обвиняемому изменена мера пресечения. Эту информацию подтвердил "Столице на Онего" адвокат депутата Валерий Хилькевич.

Хилькевич пояснил, что суд вынес постановление о запрете на совершение определенных действий, содержание которых указано непосредственно в документе.

Матвееву после освобождения из СИЗО будет запрещено общаться со свидетелями по делу, выходить из дома с 20.00 до 6.00, а также нельзя пользоваться Интернетом и телефоном.

Валерий Матвеев был арестован 20 марта. Его обвиняют в получении взятки в размере 2 млн рублей.

Напомним, зампредседателя Петрозаводского горсовета Валерий Матвеев был задержан 19 марта в Петрозаводске по подозрению в получении взятки.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту получения взятки заместителем председателя Петрозаводского городского совета Республики Карелия по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год подозреваемый через посредников получил от представителей строительной организации взятку в сумме 2 миллиона рублей за оказание содействия в решении вопросов строительства многоквартирных среднеэтажных жилых домов в городе Петрозаводске.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ по Республике Карелия и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия.

Валерий Матвеев официально занимает должность специалиста по связям с общественностью в ООО "ПТО". Известно о его занятиях бизнесом.

Матвеев – депутат от округа № 12, член постоянной комиссии Петросовета по экономике и финансам. Занимает должность заместителя председателя Петросовета.

Член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", входит в Петросовете в соответствующую фракцию.

Несколько лет назад кандидатура Валерия Матвеева рассматривалась в качестве первого заместителя главы Петрозаводска. Однако эту должность впоследствии так никто и не занял.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Роман
2020-05-13 19:02:44
Ещё пару взяток крупных и можно в " элиту" будет попасть....в кооператив "Озеро" ,конечно, не возьмут, расти надо долго....
Виктория Миронова
2020-05-13 18:48:32
Красавчик!
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