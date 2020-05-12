Обвиняемый во взятке зампредседателя горсовета Петрозаводска покинет изолятор (СРОЧНО)

Петрозаводский городской суд изменил меру пресечения заместителю председателя Петрозаводского городского совета Валерию Матвееву, который ранее был арестован.

Валерий Матвеев будет освобожден из-под стражи. Обвиняемому изменена мера пресечения. Эту информацию подтвердил "Столице на Онего" адвокат депутата Валерий Хилькевич.

Хилькевич пояснил, что суд вынес постановление о запрете на совершение определенных действий, содержание которых указано непосредственно в документе.

Матвееву после освобождения из СИЗО будет запрещено общаться со свидетелями по делу, выходить из дома с 20.00 до 6.00, а также нельзя пользоваться Интернетом и телефоном.

Валерий Матвеев был арестован 20 марта. Его обвиняют в получении взятки в размере 2 млн рублей.

Напомним, зампредседателя Петрозаводского горсовета Валерий Матвеев был задержан 19 марта в Петрозаводске по подозрению в получении взятки.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту получения взятки заместителем председателя Петрозаводского городского совета Республики Карелия по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год подозреваемый через посредников получил от представителей строительной организации взятку в сумме 2 миллиона рублей за оказание содействия в решении вопросов строительства многоквартирных среднеэтажных жилых домов в городе Петрозаводске.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ по Республике Карелия и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия.

Валерий Матвеев официально занимает должность специалиста по связям с общественностью в ООО "ПТО". Известно о его занятиях бизнесом.

Матвеев – депутат от округа № 12, член постоянной комиссии Петросовета по экономике и финансам. Занимает должность заместителя председателя Петросовета.

Член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", входит в Петросовете в соответствующую фракцию.

Несколько лет назад кандидатура Валерия Матвеева рассматривалась в качестве первого заместителя главы Петрозаводска. Однако эту должность впоследствии так никто и не занял.