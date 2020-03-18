Следком Карелии раскрыл подробности задержания зампредседателя городского совета Петрозаводска

В Карелии возбуждено уголовное дело по факту получения взятки заместителем председателя Петрозаводского городского совета Валерием Матвеевым, сообщили в Следкоме Карелии.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту получения взятки заместителем председателя Петрозаводского городского совета Республики Карелия по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год подозреваемый через посредников получил от представителей строительной организации взятку в сумме 2 миллиона рублей за оказание содействия в решении вопросов строительства многоквартирных среднеэтажных жилых домов в городе Петрозаводске.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ по Республике Карелия и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия.

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Валерий Матвеев был задержан сегодня утром по подозрению в получении взятки.

Валерий Матвеев официально занимает должность специалиста по связям с общественностью в ООО "ПТО". Известно о его занятиях бизнесом.

Матвеев – депутат от округа № 12, член постоянной комиссии Петросовета по экономике и финансам. Занимает должность заместителя председателя Петросовета.

Член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", входит в Петросовете в соответствующую фракцию.

Несколько лет назад кандидатура Валерия Матвеева рассматривалась в качестве первого заместителя главы Петрозаводска. Однако эту должность впоследствии так никто и не занял.