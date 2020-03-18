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Следком Карелии раскрыл подробности задержания зампредседателя городского совета Петрозаводска

Новости. Общество
16:39, 19 Марта 2020
фото: коллаж: © ИТАР-ТАСС/ Алексей Насыров/Столица на Онего
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В Карелии возбуждено уголовное дело по факту получения взятки заместителем председателя Петрозаводского городского совета Валерием Матвеевым, сообщили в Следкоме Карелии.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту получения взятки заместителем председателя Петрозаводского городского совета Республики Карелия по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год подозреваемый через посредников получил от представителей строительной организации взятку в сумме 2 миллиона рублей за оказание содействия в решении вопросов строительства многоквартирных среднеэтажных жилых домов в городе Петрозаводске.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ по Республике Карелия и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия.

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Валерий Матвеев был задержан сегодня утром по подозрению в получении взятки.

Валерий Матвеев официально занимает должность специалиста по связям с общественностью в ООО "ПТО". Известно о его занятиях бизнесом.

Матвеев – депутат от округа № 12, член постоянной комиссии Петросовета по экономике и финансам. Занимает должность заместителя председателя Петросовета.

Член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", входит в Петросовете в соответствующую фракцию.

Несколько лет назад кандидатура Валерия Матвеева  рассматривалась в качестве первого заместителя главы Петрозаводска. Однако эту должность впоследствии так никто и не занял.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Пётр
2020-03-19 18:37:07
Кто из них следующий? Сейчас начнут сдавать друг друга...им есть что рассказать следователям, похоже Галя Ш. " порчу навела",
сначала Сандберг "прославился", теперь Матвеев, из той же группы по "сниманию" мэра города тогда, вот и ответочка, всё плохо в "нашем королевстве"....
Oleg Potekhin
2020-03-19 18:24:28
маловато будет, маловато!..
новый
2020-03-19 17:20:29
Где-то тихо улыбается Фокин :)
Koira
2020-03-19 17:06:06
Наверняка патриот, верный путинойд и член ПЖиВ кир я правильно говорю?
zanoza
2020-03-19 17:03:20
Во власть идут не для того чтобы представлять народ, а совсем по иным причинам, что мы и наблюдаем!
Zim
2020-03-19 17:11:35
zanoza, все?
новый
2020-03-19 16:51:28
Группа лиц - это залог успеха.
Саныч
2020-03-19 16:49:58
Будет ему доступное жилье теперь.
кир
2020-03-19 16:42:25
Такое сытое, наетое лицо. Ну разве такого можно брать? :)
German
2020-03-19 16:54:35
кир, Такого и надо брать , чтобы на зоне меньше кормить .
Totalarch
2020-03-19 18:19:52
German, он будет надежно защищен от коронавируса.
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